Marea Atlántica rechazó ayer formar con Unidas Podemos una lista conjunta en A Coruña para concurrir a las próximas elecciones municipales. Marea se presentará a los comicios con el candidato elegido en primarias por la formación, Xan Xove. “La lealtad a la democracia interna es un principio importante en nuestro modo de trabajar”, destacó ayer Marea.

Su decisión coincidió con la presentación del candidato elegido por las dos formaciones para encabezar una lista “de consenso” que represente a las fuerzas de izquierdas en la ciudad, el exconcejal de Culturas y Deportes —durante el mandato de Marea Atlántica—, José Manuel Sande. Marea defendió ayer que Xan Xove “lleva mucho tiempo trabajando por A Coruña y tuvo la generosidad de dar este paso adelante para llevar el modelo de ciudad de Marea Atlántica al Gobierno de A Coruña junto con un equipo plural y renovado”. En el comunicado de su negativa, expresó su “respeto” por Unidas Podemos y por su candidato, pero añadió que “el consenso no se impone desde fuera”. También alegó “falta de confianza en ese proyecto”, toda vez que la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, decidió no integrarse en el grupo municipal de Marea Atlántica cuando le tocó entrar en María Pita, a pesar de haber concurrido a las elecciones en su lista.

Consultada por esta cuestión, Faraldo aseguró ayer que, aunque había entrado en la Corporación como no adscrita, no había “abandonado el espacio” político y que se había ido “con dolor” pero obedeciendo a un mandato de la militancia, que así lo había decidido.

La coordinadora de Esquerda Unida A Coruña, Carmen Armada, explicó ayer que, a pesar de que habían intentado acercar posturas con Marea Atlántica desde septiembre, no habían recibido ninguna respuesta, pero que el camino iniciado con la presentación de su candidato, no cerraba la puerta a futuros entendimientos, por lo que las formaciones se muestran partidarias de intentar configurar una lista de consenso que pueda concurrir a las elecciones municipales.