Muchos, por unas razones u otras, conocen el mirador de Bens. Ese pequeño espacio en una curva que ofrece una panorámica impresionante de la ciudad. Ese que el Concello ha renovado y en el que ha colocado un banco nuevo sobre una plataforma de madera, que lo hace aún más instagrameable. Lo curioso, sin embargo, es que el acceso peatonal hasta este banco no es nada fácil. Si se sube andando a Bens por la acera, el mirador queda enfrente, casi inalcanzable, puesto que no hay un paso de cebra y la pronunciada curva no invita a lanzarse a la carretera. Incluso si se va en coche, hay que subir hasta el parque y luego bajar. Aunque seguro que alguno ha hecho caso omiso a la línea continua.