La Fábrica de Armas de A Coruña, diez años de un cierre histórico

Se cumplen diez años del cierre de la fábrica de armas, de aquella decisión que ya no tenía vuelta atrás y que los trabajadores intentaron evitar de todas las maneras posibles. A algunos, aún se les escapa alguna lágrima al recordar los encierros, la incertidumbre, las dudas —que las hubo, y muchas—, la unión y la desunión, al rememorar que aquel despido les llegaba en el peor momento, y al revivir aquellos días en los que tuvieron que decidir si querían dormir tranquilos o si se rendían. Entre ellos, diez años después de haber separado sus caminos aún se llaman “compas” porque nunca han dejado de serlo.

A cada uno le cogió la carta de despido de General Dynamics con una situación diferente. Rubén Boedo tenía 27 años, era de los más jóvenes y la fábrica de armas para él era muchas primeras cosas: su primer contrato laboral, su primer encierro. A la mayoría les sorprendió con más de treinta años de experiencia, habiendo montado su vida en función de lo que la fábrica pedía, a algunos, con edad para prejubilarse y con la posibilidad de acogerse a las bajas incentivadas, a otros, con la duda de si sería buena idea aceptar el traslado que los americanos les ofrecían en otra ciudad y a otros muchos con la certeza de que la fábrica tenía futuro, pero que ya no sería para ellos. Diez años después de aquellas manifestaciones multitudinarias para reclamar que la industria se quedase en Pedralonga, cuentan sus historias.

El que fuera presidente del comité de empresa, Roberto Teijido, de UGT, confiesa que la fábrica le tuvo muchas noches sin dormir, incluso antes de esta fase final. No solo a él, también a Begoña Gómez, la pareja de Rubén Boedo, que siente “morriña”, pero también “rabia” por todo lo que pasó. “Yo no podía entender que hubiese miles de jóvenes en el San Juan, que está muy bien divertirse, o en el fútbol, que también es bueno porque da dinero, y que no hubiese la misma gente en las manifestaciones para defender los puestos de trabajo”, recuerda, y se pone triste al recordar que una lucha tan larga, al final, no tuviese reconocimiento.

“Las crisis en la fábrica eran cíclicas, estando yo en la escuela, en 1961 hubo una, otra en 1966, a mí ya me tocó, cuando entré en el comité de empresa, en 1982, la primera gran crisis, que fue en 1986... Eran crisis que se llevaban bien porque se pactaba con los sindicatos, había incorporación de nuevas generaciones a la fábrica aunque fueran limitadas... Cuando salta el tema aquí es en el año 2000, cuando Aznar le regala a los americanos toda Santa Bárbara por 1.200 millones de pesetas, 6,5 millones de euros”, relata Teijido, que recuerda que estuvieron desde entonces hasta 2005, saliendo “todos los viernes en manifestación” y presentando recursos en el Supremo para intentar invalidar la venta. “Nos salvó el cambio político en 2004, porque si General Dynamics se iba antes de tiempo de las instalaciones, tenía una penalización”, rememora. Entonces, la empresa tuvo que quedarse, pero “cambió de estrategia” y empezó a “dividir” al sector, vendiendo algunas secciones y prometiendo que mantener los empleos, aunque nunca lo hizo.

“Cuando se planteó el cierre definitivo, el núcleo fuerte aguantamos. En un principio, Comisiones Obreras dijo que iba a optar por las bajas incentivadas y por las jubilaciones, que es totalmente respetable, pero 66 compañeros y compañeras decidimos luchar por el futuro de la fábrica y nos encerramos aquí. En marzo de 2014, nos dicen que para sacar a concurso público las instalaciones tenemos que abandonarlas, hicimos una asamblea, decidimos salir, y después, pasó lo que todos sabemos ya, adjudican el contrato a Hércules de Armamento y, por desgracia, el proyecto fracasó”, recuerda Teijido que, en todo este tiempo, no cejó en su empeño de que las instalaciones tuviesen futuro industrial, aunque sin desdeñar la Ciudad de las TIC. “Somos optimistas recalcitrantes y aún creemos que esto tiene solución”, confiesa Teijido, que reconoce que, aún en las antípodas de las ideas de Fraga, fue el entonces presidente de la Xunta el que impidió que cerrase la fábrica en agosto de 1996, tal y como había anunciado el ministro Josep Piqué.

“Aquí faltó fuelle político, no tiene sentido que el País Vasco, Navarra y Cataluña tengan industria y Galicia, no”, resume el exsecretario del comité de empresa, José Carrillo, también de UGT.