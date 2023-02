Laura Cerviño: “A las víctimas de trata se les hace creer que vienen porque han querido y no hay salida”

Laura Cerviño es la directora en la provincia de A Coruña del área de Infancia, Juventud y Mujer de Cruz Roja, y coordina desde su organización, que forma parte de la Rede Galega contra a Trata, un programa para ayudar a víctimas de explotación sexual. Está abierto a todas las mujeres, que pueden dirigirse a los centros de Cruz Roja a pedir asesoramiento gratuito y confidencial.

¿Cuánto tiempo lleva abierto este programa en A Coruña?

Desde 2017, empezamos en Ordes pero ahora se brinda en toda la provincia. Formamos parte de la Rede Galega contra a Trata, y trabajar en red con otras entidades y con la Administración es fundamental. El año pasado atendimos a 56 mujeres, con unas 700 intervenciones, es decir, actuaciones como asesoramientos o acompañamientos a gestiones ante la policía, el ambulatorio... También es importante el asesoramiento laboral: les sirve para empoderarse y ejercer otro trabajo.

¿Cómo suelen pedir ayuda las víctimas de trata?

No suelen entrar diciendo que están en situación de explotación sexual. La mayor parte acuden para necesidades básicas: ayuda para alimentación o recibir una Risga, tramitar la tarjeta sanitaria...

¿Cuál es el perfil?

El perfil principal es el de mujeres en situación de vulnerabilidad. Es una situación que la podemos vivir muchas mujeres, pero hay otros factores como que sean inmigrantes, que no conozcan el idioma, la edad... Ser mujer hace que eso se agrave.

¿Cómo es la explotación?

Están en diferentes entornos, como clubes o pisos, pero normalmente para llegar a ese punto tiene que haber una coacción detrás. Hay una captación de esa mujer, y si viene de otro país se hace allí muchas veces. La trasladan, le pagan el viaje y adquiere una deuda con la persona o personas que lo gestionaron. Que pueden ser, incluso, miembros de su propia familia. En el país destino están coaccionadas con que si se van o lo dejan puede haber una repercusión negativa sobre ella, su familia o sus hijos. Tienen que pagar la deuda que supuestamente han adquirido.

¿Llegan sabiendo que van a ejercer la prostitución?

Por regla general, cuando se dan estas situaciones existe engaño. Vienen pensando que van a conseguir trabajo en la hostelería, en una empresa de limpieza... Quieren escapar de sus países de origen, porque la situación no es buena allí, y tienen el sueño de una vida mejor.

¿Suelen provenir de América Latina, por la afinidad del idioma?

Hay un poco de todo, va con el flujo migratorio: si hay mayor número de inmigrantes de cierta nacionalidad repercute en el número de mujeres en este tipo de situación. El idioma facilita bastante, pero hay mujeres brasileñas, africanas...

¿Cuánto tiempo se prolonga su situación de explotación aquí?

Por desgracia es un proceso largo, puede ser mucho tiempo. El gran problema de la trata es que la mujer que está en esta situación no es consciente de estarlo, y aunque lo sea, como hay coacciones muchas veces hay miedo a salir de esa situación. Lo primero en lo que debemos de incidir es en que sea conocedora de sus derechos, y por eso la importancia de asesorarla.

¿A qué se refiere con que la mujer no es consciente de su situación?

Hacen creer a la propia mujer que ha venido porque ha querido y que es lo que le queda: que si quiere ganarse la vida lo que tiene que hacer es ejercer la prostitución, que no tiene otra salida. Acaba aceptando que no tiene más opciones.

Si una mujer acude a ustedes con este problema, ¿se denuncia la situación, se la deriva a la policía?

Como en cualquier otro proyecto, atendemos a las personas ante todo. Nuestro deber es asesorarla y trasladarle sus derechos, pero ella es la que tiene que tomar la decisión siempre. La denuncia la tiene que hacer ella, nosotras la acompañamos, y es la mujer la que tiene que decidir si está en ese momento, o no, y cómo: hay mucho en juego.

¿Cómo es el proceso?

En el primer contacto se le hace una valoración, como a cualquier persona que demanda ayuda. De las preguntas que le hacemos se pueden detectar indicios. Por ejemplo, si vemos que esta persona está en el país y no conoce el lugar en el que reside, el aislamiento social... Muchas veces pedimos el pasaporte o el NIE y no lo tienen: se la custodian. No solemos detectarlo en la primera entrevista, pero cuando se crea una relación de confianza, con varias citas, puede que nos cuente algo más. El factor clave es no presionar nunca, y explicar siempre que nos tiene para lo que necesite.

¿Cómo suelen caer en las redes de explotación las nacionales?

Siempre es una situación de vulnerabilidad. Si tenemos un déficit de recursos económicos, estamos en desempleo, no podemos pagar el alquiler, tenemos familia a cargo, una edad, y somos mujeres, puede que acabemos ahí. Nos prometen un trabajo en tal sitio, que vayamos detrás de esa persona... Es importante que haya un gancho, si una prima te dice que vas a conseguir trabajo en ese bar de camarera vas a confiar en ella. Vas allí y después es otra cosa.

¿Suele haber entonces un desplazamiento a otro lugar?

Suele haberlo, y las cambian mucho de lugar.

¿Qué cambios debería haber para que acabe la trata?

Dar mayores recursos y concienciar y sensibilizar sobre esta situación a la sociedad en general. No deja de ser un tipo de violencia de género en el que la mujer es un objeto con el que se mercadea. Hay que concienciar a la sociedad de que muchas mujeres vienen engañadas. En la gran mayoría de los casos son mujeres que no quieren ejercer la prostitución, y se ven obligadas.