Albert Serra: “En dos siglos, nadie se acordará de ningún cineasta americano posterior a los años 70”

Si las listas de lo mejor del año sirven para medir el impacto que han tenido las producciones culturales más allá de su rendimiento comercial, ningún cineasta español resultó en 2022 tan relevante como Albert Serra. Además de ganar el premio Louis Delluc al mejor filme francés del curso, Pacifiction, el último largometraje del director de Banyoles, ha liderado las clasificaciones de las mejores películas del año realizadas por cabeceras tan respetables como Le Monde, Libération, Cahiers de Cinéma o Les Inrockuptibles. Con esta coproducción hispano-francesa opta a nueve premios César del cine galo, pero no ha tenido ninguna nominación a los Goya. Este martes a las 19.30 la presenta, y participa en un coloquio, en la Filmoteca de Galicia.

Serra señala que el margen de libertad con el que trabaja solo es posible en el contexto de un cine financiado con dinero público que no dependa del rendimiento de las películas en taquilla. Y, sin mover un músculo, vaticina que el cine comercial facturado en Estados Unidos a partir de los años 70 será juzgado por la historia como artísticamente irrelevante y “completamente nulo”. “Es muy posible que dentro de 200 años nadie se acuerde de ningún director americano posterior a los años 70. Precisamente por este tema, porque han de financiar todas las películas con dinero privado. Es como si tú le hubieras dicho a Proust que tenía que vender no sé cuántos ejemplares. Todos los grandes escritores de la historia, o la gran mayoría, fueron unos fracasados”, comentó Serra hace unos días en un ciclo de charlas con distintos creadores celebrado en el Palau Robert de Barcelona.

“Un elemento importante para entender lo que yo hago es que el significado de mis películas está totalmente fuera de control. Yo no controlo nada”. Pacifiction está ambientada en la Polinesia y, de una manera algo esquinada, aborda el miedo de las autoridades y la población local a que Francia repita los ensayos nucleares que llevó a cabo en ese remoto confín del Pacífico entre 1966 y 1996. “Pues bien, yo no sé nada sobre Polinesia y no tengo nada que opinar sobre los ensayos nucleares ni sobre el colonialismo. ¿Qué tengo que explicar yo de Polinesia? ¿Que son víctimas del colonialismo francés y que les hicieron un test nuclear? Eso lo sabe hasta un niño de tres años”, asegura.

De modo que lo de Polinesia y el miedo nuclear es solo un pretexto argumental para colocar a unos personajes en unos escenarios y captar el modo en que se van adaptando a las diversas situaciones: “Eso es lo que me interesa: ver cómo la gente transforma, a través de sus reacciones, el tema que estás tratando. Cuando filmas a las personas, estas adquieren muchas más aristas; se vuelven más desagradables: vanidosos, egoístas, pudorosos… y eso los hace mucho más interesantes”.

Esa metodología vale tanto para los actores profesionales como para los que no lo son. “Para mí no hay ninguna diferencia entre unos y otros”. Por imposición de los productores, precisa Serra, el reparto de Pacifiction está encabezado por una estrella del cine francés, Benoît Magimel, para quien el director solo tiene buenas palabras. O casi. “En el caso de Magimel todo dependía de si podía traer a su asistente o no. A mí no me gustaba que viniera el asistente, porque mi manera de trabajar tiene que ver con la idea de abandonar a los actores en medio del rodaje y hacer que entren en una zona de vulnerabilidad extrema. Así que me interesaba que estuviera un poco aislado. Eso entrañaba un riesgo que finalmente se hizo realidad: cada día, el tío llegaba al rodaje dos o tres horas tarde”, explica.

A pesar de su empeño en minimizar las interacciones con los intérpretes —"nunca he ensayado con ellos y nunca lo haré", asegura—, Serra insiste en que la dirección de actores es un elemento absolutamente capital en todas sus películas: "Si hablamos específicamente de dirección de actores, Pacifiction no solo sería la mejor del año; sería la primera a años luz de todas las demás. En otros aspectos quizá nos podemos igualar más, pero en este…".