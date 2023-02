Letrados de Justicia entran en la cuarta semana de paro con miles de vistas y actos suspendidos

Los letrados de la Administración de Justicia encaran su cuarta semana de paro indefinido con la vista puesta en la reunión que mantendrá este jueves el Ministerio con el comité de huelga y en la que esperan que se acerquen posturas y que se pueda empezar a negociar un incremento de los salarios acorde a las competencias que han ido adquiriendo estos funcionarios desde 2010. A finales de la semana pasada, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde elevó hasta 5.000 los señalamientos suspendidos en toda la comunidad desde el 24 de enero, cuando empezó la huelga indefinida. En A Coruña, durante la primera semana, se suspendieron cada día aproximadamente 200 actuaciones, entre juicios, vistas, declaraciones previas y otros actos judiciales, por lo que, a punto de entrar hoy en la cuarta semana de huelga, esa cifra se eleva a 3.000 actuaciones paralizadas.

“Empezamos la cuarta semana y cuesta económicamente, pero también, cuantos más días pasan, más tienes en la cabeza el trabajo que no está saliendo, porque esa responsabilidad siempre la tenemos ahí”, explicaba esta mañana el letrado de Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña, Fernando Santiso, durante la protesta que mantuvieron los funcionarios en la plaza de María Pita. El seguimiento del paro en la ciudad es de un 80% tras tres semanas de protesta. “Estamos muy concienciados de que las cosas no pueden seguir así, así que, tenemos que continuar. El jueves pasado, el Ministerio de Justicia nos convocó para el jueves de esta semana, aunque lo lógico, en un conflicto como este, sería darse un poco más de prisa. Tenemos este llamamiento, pero por las declaraciones que vamos escuchando, no vemos muchos avances”, relataba Santiso.

Los letrados mantienen su apuesta de continuar con la huelga hasta el 28 de junio y con concentraciones, todos los miércoles, ante la Delegación del Gobierno, a partir de las 11.00 horas, después de haberse reunido con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y con el diputado socialista Diego Taibo.

“No quiero ni pensar en todo el trabajo que nos vamos a encontrar cuando volvamos, es una de las cosas que nos merma ese ímpetu que tenemos”, confesaba Santiso, y es que, tan solo durante la primera semana, quedaron sin movilizar tres millones de euros en los juzgados coruñeses, por lo que, actualmente, ya serían nueve. “Cada día que pasa se hace mucho daño, así que, no entendemos que el Ministerio tarde tanto en atendernos”, comentaba.

Los miembros del Colegio de Abogados que, si bien respetan el derecho a huelga de los letrados de Administración de Justicia, sufren sus consecuencias, y alertaban del “bloqueo” al que están sometidos desde el 24 de enero y ven tanto el presente como el futuro “con mucha preocupación”, según relata el decano del colegio, Augusto Pérez-Cepeda. “Se está causando un perjuicio tremendo, no solo a los abogados, sino al ciudadano, porque la justicia es un servicio público”, resumía Pérez-Cepeda que agradecería que todos los juzgados notificasen previamente qué procedimientos van a suspender por la huelga para no incurrir en gastos de desplazamiento y para no movilizar a peritos y a testigos sin motivo.