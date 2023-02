“Estaría perdida sin la música, se ha convertido en parte de mí”

La joven moldava Alexandra Tirsu es una de las principales violinista de su generación. Ganó el premio del público del prestigioso concurso musical ARD 2021 y ha actuado en auditorios de Berlín, Viena, Múnich, Bucarest, Seúl y Shanghái, entre muchos otros. Hoy hace parada en el teatro Rosalía de Castro con un recital organizado por la Sociedad Filarmónica de A Coruña.

¿Es su primera vez en A Coruña?

Sí, esta es mi primera vez en A Coruña. Será un solo de violín, que es algo que no suelo hacer muy a menudo. Así que será también muy interesante para mí porque estaré sola en el escenario.

¿Qué espera de la actuación?

He visto fotografías del teatro Rosalía de Castro y es muy bonito. La semana pasada tuve conciertos en Zaragoza y en Madrid, y he podido ver que el público español es muy cálido, agradable y acogedor. Así que tengo muchas ganas de conocer al público de A Coruña. Estoy muy emocionada.

Ha colaborado con orquestas de otros países y ha dado conciertos en ciudades como Bucarest, Pekín y Seúl. ¿Disfruta tocando en diferentes lugares?

Sí, me encanta. Y me gusta mucho colaborar con otros compañeros. Disfruto tanto de la música de cámara como de los solos de orquesta. Me gusta mucho la interacción entre los músicos. Creo que hace que la actuación sea muy natural y humana.

¿Cómo será este concierto? ¿Qué ha preparado?

Bueno, no fue una tarea fácil preparar un programa completo como este solo porque, por supuesto, es mucho más fácil tocar con alguien en el escenario. Fue todo un desafío para mí. Pero traté de incluir muchas canciones importantes para violín, famosas, como Chacona de Bach. También quise incluir nuevas piezas para la audiencia, como algunas piezas contemporáneas.

¿Cuándo y por qué comenzó su idilio con el violín?

Tenía siete años cuando comencé a tocar. Nací en una familia de músicos, así que ellos decidieron mi destino. Siempre quise tocar el piano, pero mis padres decidieron que tocaría el violín. Y hoy estoy muy agradecida de haber tocado el violín porque tengo una conexión muy especial, especialmente ahora que tengo esta maravillosa oportunidad de tocar un violín Stradivarius que también estuvo en manos de maravillosos violinistas famosos del siglo XX como Ida Haendel y también mi maestra Janine Jansen. Es muy especial para mí.

Supongo que ya no entiende la vida sin música.

Hoy en día, se ha convertido en parte de mí, no solo de mi estilo de vida. Estaría perdida sin ello. La música está ahí cuando estoy feliz y la música está ahí cuando estoy triste, y luego estoy frustrada y luego tengo esperanza. La música está todo el tiempo con nosotros, lo queramos o no. Así que estoy feliz de poder mostrar mis emociones y mi experiencia de vida a través de la música, a través del violín.

¿Le queda algún reto por lograr?

En estos tiempos difíciles que vivimos, con el coronavirus y la guerra, entiendo cada vez más lo honrada y afortunada que soy de estar tocando música. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa, así que me encantaría que esto siga siendo así y que pueda compartir música con el público durante muchos años.