Veinte millones de usuarios viajaron en el bus en 2022, un 13% menos que en prepandemia

Tanto el director de Tranvías, Ignacio Prada, como la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Movilidad, Francisco Díaz, atribuyeron este aumento a la rebaja del bus y la vuelta a la normalidad tras la pandemia, aunque el fin de las mascarillas en el transporte público ha entrado en vigor este mes. El billete tuvo un descuento del 30% con la ayuda del Estado de septiembre a diciembre y, desde enero hasta, en principio junio, se ha aumentado al 50% al incluirse aportación municipal. La tarifa general hoy es de 0,38 euros por viaje, la social cuesta 0,12 y la universitaria es de 0,15.

El mejor mes fue septiembre, coincidiendo con el anuncio del descuento del billete del bus. Esto permite a la Compañía de Tranvías contar con mejores datos que la media nacional, donde la caída de usuarios respecto a antes de la pandemia es del 16,4%. “Se registraron subidas en todas las líneas” respecto a 2021, informó Rey, que defiende que estas estadísticas son “consecuencia” de la política municipal de “fomento del transporte público”. Todas las líneas, sin embargo, han perdido usuarios si se compara con 2019. En enero de 2023, avanzó la alcaldesa, se registraron 1,7 millones de usuarios, 374.814 más que en el mismo mes del año pasado.

La línea más utilizada, con 2,4 millones de viajeros, fue la 14, entre Os Rosales y O Castrillón, mientras que la que más creció, un 24%, fue la 24-UDC, pues también los universitarios cuentan con una tarifa bonificada. Las líneas 6-6A, de Monte Alto a Meicende y Bens, y 11, de As Lagoas a Marineda City, suman juntas 3,5 millones de viajeros. Las menos utilizadas son la 23, del hospital Abente y Lago a Feáns, y la 17, de Monte Alto al Chuac, además del bus Búho, que funciona en horario nocturno.

También se redujo el pago en efectivo tras la activación de la aplicación de móvil. “Se da más facilidad a los usuarios”, comentó Prada. Se está trabajando ahora en la creación de la aplicación para sistema IOS, ya que ahora solo está disponible para Android.

El director de Tranvías opina que los datos “son positivos”. “La gente confía en el transporte público”, añadió. Rey destacó también el “esfuerzo económico” del Concello para fomentar el uso del transporte público. La alcaldesa destacó que el 20% se debe a la aportación municipal y censuró a la Xunta por no haber contribuido a esta rebaja, como le solicitó el Ayuntamiento. El Gobierno gallego alegó que el transporte urbano es competencia municipal.

La sentencia de la bajada del precio del billete, “cuestión interna”

“Son cuestiones que se tratan internamente entre el Concello y la Compañía de Tranvías”, contestó la alcaldesa, Inés Rey, a la pregunta de si la concesionaria del servicio de transporte público coruñés había presentado una reclamación o una petición de compensación por los cuatro años que estuvo vigente la rebaja del precio del billete del bus que anuló una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El director de Tranvías, Ignacio Prada, no dijo nada al respecto. El cambio de tarifas, de 1,30 a 1,20 euros, se llevó a cabo en 2018 con el Gobierno de Marea. El pasado octubre, Rey aseguraba que si el Concello tuviese que indemnizar a la concesionaria del transporte público, la administración local tendría que asumir “cifras muy elevadas”. Si la empresa quiere una compensación, debe reclamarla porque la sentencia se limita a anular la bajada de precio, no le reconoce una indemnización. Pero ni Concello ni concesionaria han aclarado por ahora si existe o no esa reclamación. La concesión de la Compañía de Tranvías concluye en 2024, una cuestión por la que también fue preguntada ayer Inés Rey, quien detalló que el asunto está “en el horizonte del Gobierno municipal”. “Se irá trabajando en la elaboración de los pliegos con las necesidades actuales de la ciudad”, dijo.