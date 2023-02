Una inmobiliaria promueve la construcción de bloques de siete alturas con 66 viviendas, trasteros y 122 plazas de aparcamiento en la esquina de Pérez Ardá con ronda de Outeiro y calle Montevideo, una manzana cuyos edificios acabaron tapiados para evitar la entrada de ocupantes ilegales. Los residentes, que tenían rentas antiguas, de entre 100 y 200 euros mensuales, tuvieron que abandonar los inmuebles de forma progresiva a medida que se acabaron los contratos de alquiler. Ya no queda nadie.

La firma Residencial Montevideo presentó el estudio de detalle, que fue aprobado ayer por la Junta de Gobierno Local. Se trata del trámite previo a la elaboración del proyecto y la petición de licencia de obra. Este documento permite ordenar los volúmenes y rasantes. De hecho, en este caso, la empresa propone, según recoge la propuesta, la modificación del espacio público frente a estas parcelas, pues se encuentran a una cota inferior a las rasantes de ronda de Outeiro y Pérez Ardá, por lo que opta por elevar las rasantes y crear nuevos recorridos accesibles, con escaleras y rampa, que conectarán con la calle Montevideo. Esto daría un nuevo aspecto a una esquina con mucho tránsito próxima a la estación de buses y El Corte Inglés. Además, el volumen propuesto consta de ocho plantas (bajo y siete alturas) y aprovechamiento bajo cubierta.

Tras irse la última de las antiguas vecinas, los ocupas desaparecieron y los pisos fueron tapiados por la promotora. Ya por entonces había un proyecto inmobiliario en marcha. Con la edificación de la manzana, se sumaría una nueva construcción en Cuatro Caminos, área en la que se han levantado muchos de los edificios nuevos de la ciudad en los últimos años, como los de Tabacos, Marqués de Amboage o Caballeros. La ciudad se ha ido compactando en estos barrios con la aparición de nuevas construcciones no solo sustituyendo edificios ruinosos sino también solares vacíos. Las nuevas edificaciones, no obstante, salen al mercado con precios altos y no aptos para cualquier bolsillo. En algunos casos se presentan incluso como viviendas de lujo.