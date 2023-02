Un golfo repleto de cetáceos

Pola contra, a especie que é máis frecuente avistar desde terra firme son os arroaces “porque viven dentro das rías”, conta. Engade que desde os cabos da ría de Ferrol é posible velos xunto con caldeiróns e, puntualmente, algúns golfiños comúns. Estes son lugares excepcionais porque “están en sitios altos e orientas cara ao mar aberto”, sinala o investigador do Cemma. Estes animais viven aquí todo o ano, aínda que é máis frecuente velas no verán debido ás condiciones climáticas. “Vai mellor tempo, hai menos ondas e a visibilidade é maior. Parece que no verán se ven máis, pero en realidade viven aquí todo o ano”, indica López.

Outros cetáceos si que chegan a Galicia de xeito estacional. Preto de A Coruña chegan sobre todo candorcas e baleas, como as que aparecen na seguinte imaxe. Estas últimas son as que máis acusan a estacionalidade. Aparecen en grupos que os investigadores denominan “nación balea”. Arrivan en agrupamentos moi numerosos e con especies diferentes. “Maiormente son baleas comúns, pero tamén as hai azuis e boreais”, comenta o biologo do Cemma. A formación destes conglomerados débese a un motivo de defensa, dado o reducido número de exemplares dalgunhas especies. “Hai tan poucas baleas azuis que non pode haber un grupo só delas”, lamenta o investigador.

Todos estes animais fan que o litoral galego sexa, según os expertos, “unha zona privilexiada” que se ve moi enriquecida pola explosión de vida que habitualmente ten luga na primavera, durante a época na que teñen lugar as mareas vermellas. Nese tempo aumenta a biodiversidade dos seres vivos, tanto animais coma vexetais. “E esa variedade vese reflictida tamén nos seus depredadores, que son os peixes, os mamíferos mariños, as aves e as tartarugas”, especifica Alfredo López.