“Siempre seré una niña esperando a que mis papás me quieran”

Cuando falleció su padre, la escritora coruñesa Sibila Freijo no pudo evitar bucear en su pasado y plasmarlo en un folio en blanco. Así nació La sal, su nuevo libro, en el que habla de la relación imposible con su padre, de la muerte y del perdón. Charlará esta tarde (19.00 horas) de ello en la librería Santos Ochoa de la calle Teresa Herrera.

¿Qué ha querido contar con esta Sibila protagonista?

Mi infancia y adolescencia, que no fueron precisamente un camino de rosas. Hablo sobre la relación imposible con mi padre y sobre las malas familias y las malas infancias. Toda esa experiencia mía en A Coruña de los años 80. También las consecuencias en mi vida adulta.

¿Qué le llevó a plasmar su historia en un libro?

Escribí esto tras la muerte de mi padre hace tres años. La novela tiene tres tiempos: la Sibila niña, adolescente y adulta, que esta última es la que vive la muerte y el duelo de su padre, con una cierta mirada de humor negro y perplejidad. Tuve una relación muy difícil con mi padre durante toda la vida. Siempre pensé que cuando se muriera no me pasaría nada, pero me dejó noqueada. La viví en primera persona, estaba con él. A raíz de cómo me quedé, empecé a escribir para reorganizar mis recuerdos de infancia para perdonarle y entenderle. Quería hacer las paces con el pasado.

¿Y se puede?

Se puede entender un poco más. Se te quita el rencor y la ira, y te queda un poso de tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. De saudade, como dicen los portugueses. Lo que nunca tuve y nunca tendré. Te queda vacío, pero no rencor. Eso es importantísimo. La novela no es una drama total, tiene bastante humor. La hice desde la comprensión y el perdón. No es victimismo.

Recupera algunas frases como ese “Tú no eres mi familia” que le decía su padre. Es duro.

Mi padre fue un padre bueno para algunas cosas, porque me transmitió su amor por los libros y por el cine, pero también fue un maltratador psicológico. La historia tiene bastantes momentos dramáticos y duros. Empieza con un capítulo potente. Yo creo que una vez que lo lees, ya no puedes dejar a esa niña, empatizas con ella inmediatamente.

¿Cómo era su madre?

Era más pasota. Pero hay que entender que los padres de aquella generación nos tuvieron a los 20 años. Me plantan un crío con esa edad y hago exactamente lo que hicieron conmigo: dejarme con los abuelos. Hay que verlo en el contexto. Tampoco tenían mucho dinero ni tuvieron infancias fáciles. La novela es un ejercicio para comprender eso. No hay que echar en cara a los padres, hay que comprender.

¿Cree que algún lector le costará comprender su papel, el de perdonar y no distanciarse?

Bueno, es que yo siempre seré una niña esperando a que mis papás me quieran. Aunque tenga 80 años. Ahora mi padre se ha muerto y no puede ser, pero siempre he buscado la aprobación y el cariño. Eso es impepinable. Quien no lo reconozca tiene un dolor y una herida muy gorda. De la familia no nos podemos librar. Y si nos libramos, aparece la culpa, y no sé qué es peor. Soportar la carga de la familia o prescindir de ella y sentirnos culpables.

Usted también es madre. ¿Todo esto le ha marcado hasta el punto de actuar de una forma diferente?

Yo nunca había pensado en las heridas de mi infancia y de mi adolescencia hasta que tuve hijos. Ahí me surgió un rencor impresionante y apareció todo. Tenía mucha herida y resquemor contra mis padres. Y sí, claro que te encuentras con el temor de repetir los modelos que has tenido. Es más, a veces reconoces en ellos a tu madre o a tu padre y eso da bastante vértigo. Es inevitable. Así que cuando antes lo asuma, mejor. Hay que ser conscientes para poder solucionarlo.

La primera parte del libro sucede en A Coruña o, como le llama usted, Marineda. ¿Asocia la ciudad a esos malos recuerdos o ha conseguido separarlo?

Es la ciudad de mi infancia y tengo un sentimiento muy nostálgico. Echo de menos esa A Coruña porque fui feliz allí, a ratos. Cuando digo que tuve una infancia desgraciada, no es que fuese infeliz todo el tiempo. También es la ciudad en la que iba a comer con mi abuelo a la Marina, la de mis chocolates con churros. También iba al Enrique, donde pasé mi infancia. Echo de menos esa A Coruña de los 80. Ha cambiado mucho la ciudad. Tengo un sentimiento encontrado con Galicia. Me fui a vivir a Madrid con 18 años y he pasado la mayor parte de mi vida allí, pero ahora, tras la muerte de mi padre y haciéndome mayor, me va tirando la terriña.

Entre los personajes aparece, como una salvadora, su amiga Eva. ¿Demuestra que también hay hermanas que no son de sangre?

Totalmente. Es la amiga salvadora. Las dos niñas se conocen cuando tienen 11 años y en situaciones familiares parecidas. Crecen juntas y se salvan la una a la otra. Y luego logran tener una vida bastante feliz las dos. Es mi hermana elegida. Es una amistad de por vida. De hecho, el capítulo se llama Salvadas, porque creo las dos nos salvamos la una a la otra. Aunque a esta niña mía también la salvan otras cosas, como el cine, la literatura, la comida...

Sus últimas publicaciones fueron novelas eróticas y románticas. La sal es completamente diferente. ¿Por qué ese cambio?

El cambio es brutal, pero la voz es siempre la misma. Solo cambia el tema. Soy la misma escritora. Escribí de amor y lujo en Santorini y ahora tocó escribir sobre la infancia, la muerte y la familia.

¿Es la muerte un tema tabú?

Mucho. Un tabú total y yo he querido desmontarlo. Yo acompañé a mi padre cuando murió en el hospital de A Coruña. Cuento cómo se me fue, con todo el pavor que sentí. Hablamos de todas las miserias de la vida, de las enfermedades y de asesinatos en serie, pero no soportamos saber cómo se va una persona. La muerte es como el polvo, que uno la cuenta en general, sin detalles. No se habla de ese momento. En mi novela, cuento el exacto y justo momento en el que mi padre se me murió y todo lo que sentí. Me parece un libro muy útil para personas que estén pasando por un duelo. Es una visión de la muerte muy normal, quitándole hierro e intentando comprender lo incomprensible.