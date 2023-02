Tarde de "calor" para a época en #Galicia. As máximas rexistradas roldaron os 20ºC, superándose no val do #Miño de #Ourense e de #Pontevedra e en puntos das #RíasBaixas.



Mañá, néboas matinais no interior, ⛅️ ao norte e ☀️no resto. Sen cambios nas temperaturas. pic.twitter.com/IAgI0UhF0Q