El lado oscuro de emprender

El emprendimiento, en muchos casos, es lanzarse al vacío sin red. El coruñés Jorge Lamelo tuvo durante un tiempo un paracaídas que le permitió hacerse un hueco en el mundo de las cervezas artesanas, pero a este le ha salido un agujero que le ha llevado a poner fin al viaje. A lo largo del 2023 cerrará La Gallega Beer Company, el proyecto que creó hace poco más de un año. Una cerveza 100% coruñesa que se le ocurrió poner en marcha cuando vivía en Australia. “Antes de lanzar el proyecto, estuve 6 meses focalizado en recetas a nivel laboratorio”, recuerda el joven, que tiene un máster especializado en bebidas fermentadas. “A la gente le iba gustando lo que hacía y decidí emprender”, señala.

Lo que no sabía es todo lo que esconde este mundo de los negocios. Pero Lamelo siempre tuvo claro que quería ser su propio jefe. Por varias razones, la principal: “la escasez de oportunidades en el sector de la ciencia”. Se puso manos a la obra como maestro cervecero. “Hicimos pequeños lotes y, poco a poco, el nivel de ventas fue mejorando. En verano ya estábamos vendiendo 4 veces más que al principio”, detalla. Incluso llegaron a locales de hostelería. “En verano se consume más y la cosa iba a mejor, pero sin tener los beneficios para alcanzar un sueldo digno. Los márgenes de beneficios son muy pequeños”, explica.

Con la calculadora en la mano, las cosas se fueron complicando, pero no perdía la esperanza. La Gallega Beer Company se había hecho un nombre, hacían envíos a toda la península y la cerveza incluso llegó a personajes conocidos como el cómico Berto Romero. Había que seguir empujando. “En septiembre empezamos a decaer. Lo teníamos en mente, pero a eso se unió la inflación y que la tarifa de bonificación de autónomos se me acababa. Se puso muy difícil”, relata Jorge Lamelo, que también se planteó moverse a Portugal, algo que finalmente descartó. Esos obstáculos económicos les han hecho hacerse a un lado y cerrar este capítulo de La Gallega Beer Company. No tira la toalla, porque quiere “seguir emprendiendo”, pero opina que hay cosas que deberían cambiar. “En España no puedes trabajar como asalariado en una empresa y cotizar por 4-5 horas de tu tiempo extra para otros proyectos. Eres autónomo a tiempo completo. Eso en Alemania, por ejemplo, no es así”, informa.

El coruñés siente “impotencia” por tener que dejar un proyecto “que ha crecido y se estaba consolidando”. “Parece que te fuerzan a dejarlo. Vas creciendo pero hay incertidumbre”, reflexiona.

Aunque tenga que despedirse de su cerveza —ya ha vendido todo el stock— y conocer el lado oscuro del emprendimiento, Lamelo es consciente de que “lo más difícil fue empezar”. “No te conoce nadie y tienes que darte a conocer. Ahora la gente nos dice que le da pena que cerremos”, expone.

El coruñés es valiente y optimista, así que sabe que “vendrán oportunidades”. No sé cuáles ni de qué tipo, pero está preparado para afrontarlas: “Quiero emprender. Es mi ilusión. Pero para emprender en este país tienes que tener una financiación muy alta y ser estable económicamente”. Se despedirá de La Gallega Beer Company, pero ya piensa en la siguiente aventura. Lamelo prepara un nuevo paracaídas.