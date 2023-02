O bar Senín da rúa do Orzán, que a actriz Isabel Risco considera o seu “cuartel xeral”, foi o pasado xoves o lugar no que se presentou Operación Breogán, o primeiro cómic que recolle as aventuras de Nabiza Girl, o personaxe creado pola intérprete que ata agora só vera a luz nunha webserie.

Manel Cráneo como debuxante e Carlos Ares como guionista son os autores desta iniciativa artística, editada en formato de fanzine. A superheroína que protagoniza a historia, orgullosa da súa orixe rural, percorre lugares moi coñecidos da Coruña durante as súas peripecias. O obxectivo da edición é a distribución dos exemplares nos centros escolares e as bibliotecas municipais.