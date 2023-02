Un año desde que se paró el reloj en Ucrania

Valerii Tishchenko: “No tenemos un lugar al que volver, nuestra casa está destruida”

Valerii Tishchenko rumia un pensamiento que no puede apartar de su cabeza. “En una evacuación de una ciudad, una mina explotó y mató a cuatro niños. No puedo permitir que eso le pase a los míos”. El suceso le acompaña también ahora, pasado el trance de la huida, ya seguro junto a su mujer y sus cuatro hijos pequeños en una vivienda de Santa Cristina que tutela la asociación Accem, que canaliza la protección estatal a los refugiados. Su hija mayor, a la que no ve desde hace casi un año, se quedó en Ucrania junto a su marido y su hijo. Él no tuvo que valorar opciones. “La pregunta no era ¿tenemos que salir de aquí?, sino ¿cuándo vamos a salir de aquí? Estaba preparado para irme desde que entró el primer avión ruso”, recuerda. Si bien a muchos de sus compatriotas el estallido de la guerra les pilló por sorpresa, él siempre supo que tendría que marcharse en algún momento. Ingeniero eléctrico residente en el oblast de Donetsk, en el Dombás, Valerii hacía ocho años que ya vivía en guerra. Hasta hace un año, era uno de los pobladores de lo que llaman “zona gris” o “tierra de nadie”, un linde olvidado que separa las partes de un conflicto armado y cuyos habitantes sufren las consecuencias del abandono. Allí compraron su casa en 2013, y allí estalló la guerra un año después. “No tenemos un lugar al que volver. Nuestra casa está destruida, no hay colegio, hospital, guardería. Ahora la vida aquí es maravillosa. Los primeros meses fueron terribles. Mi hija no quería ni abrazarme, estaba siempre tensa. A mis hijos mayores les afectó físicamente. Ahora están contentos en el colegio, aprendiendo español y gallego. Van a fútbol, a natación, a clases de arte... no tienen tiempo de preocuparse”. Valerii sonríe aliviado mientras lo dice. ¿Y los padres, cómo lo llevan? “No tenemos tiempo para pensar en eso”.