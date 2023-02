Nuevo retraso del convenio para la ampliación del Chuac por otra disputa de Xunta y Concello

El cambio introducido por el Concello en el texto del convenio que debe firmar con la Xunta para hacer posible la ampliación del Chuac, cuya redacción inicial se había acordado mediante un convenio marco en febrero de 2021, suscita un nuevo enfrentamiento entre las dos partes que generará un nuevo retraso en la puesta en marcha de esta iniciativa, a pesar de que ambas administraciones la consideran prioritaria para la ciudad y todo el área sanitaria de A Coruña.

La Consellería de Infraestruturas reclama que se retire del texto del convenio la cláusula introducida recientemente mediante la cual los terrenos que se expropien para hacer posible la ampliación, cuya adquisición sería financiada por el Concello, serían propiedad de esta última administración, que se los cedería a la Xunta para la construcción de los nuevos edificios del hospital, aunque continuaría siendo el titular de los mismos.

Según la comunicación remitida por Infraestruturas a la Concejalía de Urbanismo, si el convenio mantuviera esa cláusula “nos llevaría al absurdo de que la Xunta construiría un hospital cuya titularidad terminaría siendo del Concello”, del que recuerda que carece de competencias en materia de gestión hospitalaria. Fuentes municipales señalan sin embargo que la propuesta que realiza el Concello en el convenio “se ajusta escrupulosamente a la legalidad” y denuncia que las “reiteradas excusas para no ejecutar la obra del Chuac son una pieza más del desmantelamiento de la sanidad pública que está llevando a cabo el PP” .

Infraestruturas asegura que tuvo conocimiento de este cambio el pasado 2 de enero, tras haber recibido la Consellería de Sanidade el texto del convenio aprobado por el pleno municipal, con los votos a favor del PP, y acusa al Gobierno local de haberlo modificado con relación al documento firmado hace ahora dos años “sin previo aviso” y “unilateralmente”. Pese a que el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, conversó sobre esta cuestión por teléfono con el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, el 16 de enero y luego le envió correos electrónicos los días 26 y 30 de ese mes, el Gobierno gallego manifiesta que hasta el momento no tiene “conocimiento de la motivación que llevó a dicha modificación”.

La consellería destaca que ese cambio no solo altera el convenio marco suscrito en 2021, sino también el acuerdo alcanzado el 28 de noviembre pasado para la financiación del proyecto, un mes antes del pleno municipal extraordinario que dio el visto bueno al texto del convenio, que según este departamento autonómico debe ser redactado de nuevo para corregir la cuestión referida a la titularidad de los terrenos sobre los que se realizará la ampliación del hospital.

Pero, lejos de aceptar el planteamiento de la Xunta, el Gobierno local recuerda que se comprometió a aportar 23 millones de euros para expropiar terrenos, construir nuevos viales e instalar los servicios para hacer posible una infraestructura que no es de competencia municipal. “La Xunta tiene que empezar ya y puede elegir cómo hacerlo, con la ayuda del Ayuntamiento que se la ha ofrecido o sin ella. Las dos son viables”, aseguran los responsables municipales, quienes añaden: “No vamos a tolerar ni más excusas ni más retrasos”.

Destacan que A Coruña será “la última ciudad gallega en modernizar su hospital” porque esta iniciativa “acumula constantes retrasos desde los años noventa en los propios planes autonómicos” y advierten que si el Gobierno gallego pretende “convertir el Chuac en un arma electoral, se equivoca”. Según el Ejecutivo municipal, los coruñeses “saben perfectamente que el Ayuntamiento no hace hospitales: los hace la Xunta, cuando quiere hacerlos”, ya que considera que en A Coruña “hasta ahora no quiso y parece que sigue sin querer”, por lo que considera que el Gobierno autonómico “comete un grave error y los coruñeses toman nota del trato recibido”.

La financiación también genera desencuentros

La titularidad de los terrenos que se expropiarán no es la única discrepancia entre Xunta y Concello por la ampliación del hospital, ya que la Consellería de Infraestruturas exige de nuevo al Concello que acredite que dispone de los fondos suficientes para financiar las actuaciones que debe llevar a cabo. Ante la ausencia de un presupuesto municipal para 2023 y de una modificación del prorrogado del año pasado, reclama que le envíe un documento contable que certifique la existencia de recursos para costear las actuaciones que deben acometerse tanto este año como los siguientes. Este asunto ya suscitó acusaciones cruzadas entre ambas partes antes del pleno del 28 de diciembre que autorizó al Gobierno local a firmar el convenio para el hospital. Según el Concello, aunque el presupuesto de 2022 solo contenía 50.000 euros para financiar las obligaciones municipales sobre el complejo sanitario, la firma del convenio no debe aplazarse por esta cuestión porque para esas cantidades existen autorizaciones y disposiciones de gasto, un trámite previo a la elaboración del presupuesto que compromete legalmente a que figuren en el documento definitivo. El Gobierno local rechaza además la necesidad de modificar las cuentas prorrogadas para incluir esos fondos y ha insistido en varias ocasiones en que presentará un proyecto de presupuesto para 2023, aunque para ambas iniciativas precisa del apoyo de la oposición, con la que no ha establecido contactos para hacerlo posible.