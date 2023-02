El exjugador de baloncesto Fernando Romay presume de coruñesismo allá por donde va pero, además, cuando se pasea por la ciudad, no duda en pararse con la gente que le saluda y en hacerse fotografías si se lo piden. Es un atractivo turístico más para una ciudad que lo quiere mucho. Además, cuando va por la calle, no pasa desapercibido. Un grupo de turistas lo identificó ayer y el deportista, siempre con una sonrisa, intercambió unas palabras con ellos. Lo curioso es que los más pequeños del grupo no sabían quién era, pero los adultos no olvidan al ganador de la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y lo explicaron encantados.