La banda homenaje a Dire Straits, Brothers in Band, ofrecerá un concierto en la Sala Pelícano el próximo 4 de marzo. La actuación forma parte de su gira actual, titulada The Last Tour of Dire Straits, que recrea con todo tipo de detalles cómo fue el último tour de la banda original londinense. El espectáculo repasará el repertorio que utilizó el grupo liderado por Mark Knopfler en sus directos por todo el mundo entre 1991 y 1992. La formación está compuesta por Angelo Fumarola, Antonio Abad, Fernando Abenza, Sander Ulloa, Xabier Vaz, Ángel Fernández, Ángel Ruiz, Héctor Pérez y Miguel Queixas.