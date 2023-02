Los usos de la Ciudad de las TIC: Iffe descarta ocupar las tres naves que ganó por concurso en 2021

El grupo industrial y de servicios Iffe, con sede en San Pedro de Nós (Oleiros), ha descartado el proyecto que preveía desarrollar en tres naves de la antigua fábrica de armas de A Coruña desde que “centra sus esfuerzos” en la factoría de omega-3 que impulsa en el municipio de As Somozas, anunciada el año pasado con la previsión de estar en marcha en la segunda mitad de 2023. Iffe había ganado un concurso a mediados de 2021 para la utilización de esos espacios en la futura Ciudad de las TIC antes de la construcción del primer edificio del parque tecnológico, el Centro de Servicios Avanzados (CSA), pero el proyecto no avanzó y no se llegó a presentar el aval que se le requería, por lo que su concesión en las instalaciones de Pedralonga quedó anulada.

Su plan en la antigua fábrica de armas no fue el único en ser eliminado por Iffe de sus perspectivas de negocio desde que centró su actividad en la planta de omega-3 de As Somozas; también prescindió de una división de inversiones inmobiliarias en la que, como con el proyecto de Pedralonga, decidieron no dedicar atención varios nuevos inversores asociados a Iffe, liderados por Inveready, una gestora española de fondos de capital riesgo. “El fondo no tenía interés en el proyecto de la Ciudad de las TIC y se descartó, no se debió a ningún aspecto negativo. Entraron en el negocio por su interés en el ámbito de omega-3, nuestra actividad biotecnológica”, explica el consejero delegado de Iffe, David Carro. El proyecto inicial en la antigua factoría industrial preveía la utilización de tres naves durante un periodo de 18 meses, prorrogables por un plazo de otros seis, para desarrollar una actividad económica en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, según indicaban los requisitos de la convocatoria del concurso. Grupo Iffe utilizará durante un máximo de dos años naves de la antigua fábrica de armas La empresa podría usar la maquinaria de esas naves y explotar un centro de pruebas, pero sin realizar reformas en esos espacios durante ese tiempo máximo de dos años antes de abandonarlos. La ocupación de las naves, en las que en su exterior hasta ahora ha estado colgada una pancarta con el logo empresarial, supondría para Iffe el abono de un canon de 130.000 euros. La vinculación de Iffe con la fábrica de armas tiene otros capítulos anteriores. Iffe se asoció en 2020 con Tecnalia, primer centro privado de investigación aplicada de España, con el fin de instalarse en Pedralonga, de nuevo antes del arranque de la Ciudad de las TIC, para el aprovechamiento de la maquinaria de las viejas instalaciones. La Universidade da Coruña, promotora del polo de innovación tecnológica junto al Clúster TIC de Galicia, rechazó la iniciativa al no considerarla compatible con la actividad principal del parque tecnológico. También Iffe fue uno de los candidatos a hacerse con la gestión de la fábrica de armas cuando General Dynamics abandonó las instalaciones, pero en el concurso público convocado en 2014 para la administración de las instalaciones industriales la adjudicación fue para Hércules de Armamento. La salida de esta empresa tras una polémica gestión se produjo a raíz del proyecto de la Ciudad de las TIC, que derivó en la concesión demanial de parte de los terrenos de la antigua planta en favor de la Universidade coruñesa. La planta de omega-3 de As Somozas liderará el sector español y entrará en el top-10 mundial Iffe, a través de Iffe Biotech, promueve ahora con sus nuevos socios la producción de omega-3, un tipo de ácidos grasos que está experimentando un fuerte crecimiento en el ámbito médico y científico ante el envejecimiento de la población y el interés creciente por las dietas saludables. Su proyecto en la planta de As Somozas aspira a elaborar más de 10.000 toneladas anuales de omega-3 y a conseguir una facturación de 160 millones de euros cuando la planta esté a pleno rendimiento, según estimaban en octubre del año pasado.