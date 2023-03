El estudio de detalle de la Ciudad de las TIC, aprobado sin votos en contra del Pleno

El Pleno dio esta mañana el visto bueno a la aprobación del estudio de detalle de la Ciudad de las TIC con los cambios introducidos por Defensa gracias a los votos a favor del PSOE, el PP y de las concejalas no adscritas Susana Soneira y Mónica Martínez. Marea Atlántica, BNG y la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo se abstuvieron para no “poner palos en las ruedas” al proyecto de la Ciudad de las TIC, en los antiguos terrenos de la fábrica de armas, pero también para mostrar su disconformidad con las peticiones formuladas por Defensa. El estudio de detalle es un documento urbanístico de menor rango que el plan general que establece cómo se podrá edificar en una parcela.

El concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, defendió que, con este documento, no se reducen las zonas verdes, ni dotaciones, ni aparcamientos y que no se aumenta la edificabilidad en la parcela, ya que “no es el deseo de la Universidade da Coruña” y también porque” no es posible hacerlo” con este trámite, sino que se requiere otro diferente, una modificación del plan general. Díaz Gallego explicó también que este documento introduce una novedad con respecto al aprobado inicialmente: “la colmatación de los volúmenes ya previstos” según las determinaciones vigentes en el plan general actual, con una altura máxima de 25 metros y ocupación máxima del 60%. Este estudio de detalle incluye, además, según explicó Díaz Gallego, un compromiso para que, en el plazo máximo de tres meses, se inicie la tramitación de un segundo estudio de detalle en el que se definirán el resto de los volúmenes posibles dentro de la misma parcela de acuerdo con el plan general vigente. Ante las críticas de la concejala del BNG Avia Veira, que tildó a A Coruña de la “ciudad más pringada” en cuanto a la relación con el Estado se refiere —ya que a Valencia, por ejemplo, se le condonó la deuda de la Marina—, Díaz Gallego alegó que la cesión de terrenos del Estado al Concello que están experimentando ahora otras ciudades, ya la vivió A Coruña “en los años noventa” y fruto de las cuales ahora la ciudad cuenta con “el Rectorado, el cuartel de Macanaz [sede de la fundación Luis Seoane] y punta Herminia”. El viceportavoz de Marea, Iago Martínez, preguntó al Gobierno local cuál es su proyecto para la Ciudad de las TIC y de la relación que este proyecto tendrá con los barrios. Martínez acusó al Gobierno local de funcionar actualmente como una “gestoría”, porque da trámite “a intereses de terceros” y no hace “política urbanística” ejecutando cambios en el plan general. La Universidade niega que el cambio que forzó Defensa le vaya a encarecer comprar la finca de la Ciudad de las TIC Fue el año pasado cuando la Universidade presentó a Defensa una propuesta de estudio de detalle, aprobada de forma inicial en julio, este documento proyectaba nuevas edificaciones, pero muy por debajo del máximo posible, e incluía una reserva para zonas verdes, incluyendo una laguna, a las que Defensa no dio su visto bueno al considerar que con ellas se rebajaba el “valor patrimonial” de la finca. El rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, en la misma línea que Díaz Gallego ayer, defendió que se mantendrán tanto las zonas verdes como los espacios libres, tras la eliminación de estos espacios del texto del estudio de detalle. “Defensa no se fía ni de ustedes ni de sus socios”, denunció el concejal de PP Antonio Deus en su intervención, que se quejó de que el Gobierno local “solo generase retrasos” en los proyectos que gestiona. Afeó, además, que Iffe hubiese renunciado a las tres naves que tenía en el proyecto de la Ciudad de las TIC y, a pesar de haber votado a favor de la aprobación definitiva del estudio de detalle, calificó este documento de “papel mojado”. Los usos de la Ciudad de las TIC: Iffe descarta ocupar las tres naves que ganó por concurso en 2021 En este pleno se aprobó también por unanimidad la regulación para el funcionamiento del Consello Municipal da Cultura, y volvió el debate sobre los presupuestos de 2023, que el portavoz municipal y concejal de Hacienda, José Manuel Lage, reiteró que se presentarán en este mandato. No puso fecha a este anuncio, como tampoco al pleno en el que se someterán a votación los convenios de las entidades sociales.