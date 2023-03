“La mayoría de la ciudad sabe que pasa por ella un oleoducto pero no conoce que su trazado es transitable”

El Real Patronato del Museo Reina Sofía acaba de comprar la exposición fotográfica del coruñés Damián Ucieda, Camiño negro, una colección de imágenes que recorre en la superficie el trazado del oleoducto que transita por debajo de buena parte de la ciudad, desde los muelles interiores a la refinería, además del entorno de esta, Meicende. La adquisición incluye el libro del mismo nombre, de Ucieda con más autores.

Hizo una colección de fotos sobre un oleoducto que está soterrado.

Las dos partes de Camiño Negro fueron muy diferentes, como fotógrafo. En Meicende fue una práctica más parecida a la más habitual que hago: composición, forma, luz… En el oleoducto me vi forzado a fotografiar cosas que a lo mejor normalmente no fotografiaría: estás siguiendo un recorrido de seis kilómetros y tienes que ir documentándolo durante toda su trayectoria. Hay fotos en esa parte del proyecto que normalmente nunca haría, porque no tienen interés compositivo o no veo nada que me pueda interesar.

¿Qué quiere expresar esta parte?

En representación expositiva lo más claro que te queda es que es un paseo, que es un trayecto.

¿Y en la de Meicende?

La había fotografiado alguna vez, y sobre todo, había fotografiado previamente la refinería… Quise hacer fotos desde dentro, me lo denegaron, y empecé a fotografiar detrás de la valla. Yo ya conocía Meicende y la refinería, pero tampoco pasaba allí a menudo. Lo que hice fue dar un paso atrás desde la fábrica, empiezas a ver las calles, casas, huertos…

¿Cómo ve la relación de la ciudad con la refinería?

Siempre ha estado presente, en especial cuando sopla el viento de cierta forma y empieza a oler a refinería. En el libro, un trabajador de allí nos dice que en esos casos “no huele a refinería, huele a pan de mis hijos”. La mayoría de la gente es consciente de que hay un oleoducto, la mayoría no. Y, como yo antes de hacer esto, no sabe el tramo por el que pasa. Y menos, que es transitable.

Tenemos un oleducto urbano, no sé si hay otro en España...

Tengo entendido que no.

Y hemos tenido varios accidentes relacionados con el petróleo.

El oleoducto, en sus sesenta años, no ha tenido ninguno grave… La transición ecosocial está a la vuelta de la esquina, y a la refinería, como a cualquier otra industria fósil, le queda muy poco tiempo. Otro testimonio que me pareció interesante hablaba de esto: de que nadie tiene nada en contra de la industria, da puestos de trabajo, crea riqueza, pero todos queremos una industria que respete el entorno.

¿Por qué ampliaron la serie de fotos con un libro?

Es su parte más importante. Mis fotografías son el detonante y explican una parte, pero no muchas otras. Ahí entra Juan de Nieves, comisario de las exposiciones y coautor del libro. Está la editora, Mela Dávila y los escritores: Emilio Santiago Muíño, que analiza el futuro de la energía y la crisis ecosocial; Juan de Nieves, que habla de historia del arte; Iago Carro, urbanista, hace un análisis de los usos informales de los terrenos; Leticia Gutiérrez, bióloga…

Las fotos son en blanco y negro.

Hay una tradición de este tipo de fotografía objetivista alemana en blanco y negro.

¿Qué supone la compra del proyecto por el Reina Sofía?

Para mí es una alegría. Fue inesperado. Resido y trabajo en Galicia y creo que es importante que para un proyecto que se ha hecho desde aquí y sobre Galicia haya un reconocimiento nacional. Y a nivel generacional, está bien que se abran las puertas a nuestra generación.