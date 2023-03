El tiempo en A Coruña atraviesa un ciclo marcado por las bajas temperaturas y por la estabilidad atmosférica. El sol vuelve a ser protagonista pero los termómetros, por ahora, no remontan así que continuamos dentro de una semana con predominio del tiempo seco pero frío. Hoy todavía veremos mínimas de muy pocos grados en los termómetros, que bajarán hasta los 4 grados y no superarán los 13 en las horas centrales del día pese a que este jueves 2 de marzo será un día muy soleado. El sol estará ahí pero de momento no calienta suficiente para empezar a saborear la primavera que está ya a la vuelta de la esquina así que por ahora toca abrigarse con gorros, guantes, bufandas y demás prendas de invierno.