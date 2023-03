“La comedia está para hablar de cualquier tema y que acabe siendo gracioso”

David Puerto tiene 700.000 seguidores en TikTok y más de 264.000 en Instagram. Su forma de hacer humor está detrás de ese éxito. Ahora recorre las salas con su espectáculo Pizpireto, con el que promete risas, música e improvisación. Actúa hoy en Afundación en dos sesiones (18.00 y 20.00 horas), aunque ya ha colgado el cartel de entradas agotadas.

¿Es pizpireto usted, el espectáculo o ambos?

Pizpireto es el show, que significa alegre, vivaz y algo coqueto y yo soy David Puerto.

Parece una palabra más utilizada en otro tiempo. ¿Quiere recuperarla?

Sí, si puede ser, sí. Estaría bastante bien. Significa cosas que son guays y bonitas. Recuperar palabras así está bastante bien.

Ya con el título da pistas de lo que uno se va a encontrar. ¿Es una invitación a pasarlo bien?

Sí, básicamente. También trata de normalizar el hablar, el entender que no pasa nada cuando hablas y que la comedia está para eso, para hablar de cualquier tema y que acabe siendo gracioso. Quitar el drama de las cosas que duelen.

¿Uno se puede reír de todo?

Yo creo que sí. Depende del contexto y de con quién estés. Creo que el humor es entendimiento y es entender que la otra persona no quiere hacer daño, solo quiere hacer reír.

¿Ese lado optimista solo está en el espectáculo o también forma parte de su vida?

Lo he intentado. Sí que es cierto que a veces cuesta mucho porque la vida golpea. Pero prácticamente el show entero, la parte de texto y monólogo, está elaborado con vivencias personales. Las cuento como pasaron pero con una dramatización.

¿La realidad supera a la ficción?

Sí. Aunque sí es verdad que hay ficción en el show, pero los componentes bases son reales. Juego con la realidad para crear la ficción.

Las entradas están agotadas. ¿El standup vuelve a estar de moda o nunca ha dejado de estarlo?

Creo que hubo una época en la que se perdió un poco y había menos público de comedia porque la televisión dejó de ofrecerla. Entonces la gente perdió la referencia. Ahora con las redes sociales vuelven a tener eso en la cabeza, en el imaginario, y vuelven a saber que pueden consumir comedia. Creo que está muy bien. Ya sea mi show o cualquier otro, pagar 12 o 16 euros por irte a reír una hora y media es muy buen plan.

Los cortes de su show tienen mucho éxito en TikTok. ¿Ha encontrado la plataforma perfecta para atraer a aquellos que no conocen este tipo de humor?

Es una plataforma que te ayuda a darte a conocer, que la gente sepa lo que haces. Eso da cosas buenas, que es que haya mucha gente que sea afín a tu contenido, pero también puedes llegar a gente que no entienda el contenido, que no le gusta o que no quiera empatizar con ello, que son los haters. Es como la vida, hay cosas buenas y malas.

¿Tiene haters? ¿Les hace caso?

Claro. Hay días que sí, y días que no. Depende. Las redes sociales dan esa comodidad, estar en casa y no comprometerte con lo que estás haciendo. No es que tengan razón, pero entiendo que no es lo mismo lo que yo hago, que es standup en vivo, en una sala, con gente riéndose, en un contexto y con una preparación, que ver un clip en tu cama a las tres de la mañana después de estar triste, pues puede que no lo entienda.

Usted interactúa con el público, ¿esa parte improvisada es la esencia del espectáculo?

Es el hilo conductor. Tengo partes escritas, como mis vivencias, pero eso va naciendo de la interacción con el público. Es el formato en el que más cómodo me siento.

¿La gente no deja de sorprenderle?

La verdad es que no. Y creo poder improvisar con la gente es un estímulo tan grande. Así puedes ir creando cosas nuevas. Es lo que más me gusta. Yo tengo muy mala memoria, así que me resulta más fácil así.

¿Siempre pensó en la comedia como método de vida?

No, ojalá, el futuro era muy incierto y dedicarme a esto era muy utópico. Llevo 8 años haciendo comedia y viviendo de ello solo uno. Saqué Pizpireto, me compré una cámara en Wallapop y empecé a grabar, subtitular, subir cortes... Pero no venía gente, cancelaban fechas y así hasta que empezó a funcionar. Ahora estamos muy contentos. Y antes del standup hice música urbana, trabajé en Mercadona, en El Corte Inglés, estudié ADE y Derecho y me fui a Estados Unidos.