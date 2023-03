El bar Fechorías, en la avenida do Ferrocarril, ha sido víctima de un robo. Los ladrones consiguieron llevarse 2.000 euros, entre lo que había en la caja y en el bote de propinas. Los hechos sucedieron la noche del sábado de Carnaval, según cuenta su responsable, Beatriz López, quien todavía está sorprendida de que esto le ocurra cuando el local se encuentra justo enfrente del cuartel de la Policía Nacional en Lonzas. “Puse la denuncia y lo dejé pasar, porque me daba vergüenza que esto me ocurriese por segunda vez si estoy al lado de la Policía”, detalla.

La noche del miércoles al jueves, también se produjo un robo en un local de hostelería de la Marina, la Mansión. Los asaltantes destrozaron la puerta de entrada y la del almacén y se llevaron el cambio. “Es la segunda vez que nos pasa en 15 días y son los mismos porque los hemos visto en las cámaras”, cuenta Alberto Boquete, que quiere reunir a asociaciones de vecinos y comerciantes para pedir una reunión con Ayuntamiento y Delegación del Gobierno.