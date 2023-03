“As navieiras deberían mellorar a súa oferta para que os mariñeiros opten por navegar”

Por que tantas profesións relacionadas co mar están na lista do SEPE como de difícil cobertura?

Temos dous lados opostos, porque na escola temos dous graos universitarios (o de Máquinas Navais e o de Náutica e Transporte Marítimo) con moitas saídas profesionais e cunhas retribucións económicas bastante boas e, por outro lado, temos pouca demanda por parte dos alumnos. Non entendemos que é o que está a pasar, realmente. Posiblemente pode ser que as titulacións vencelladas ao mar non son o suficientemente coñecidas na sociedade, deberiamos esforzarnos en mellorar a súa difusión, así como as saídas laborais que ofrece o mar, sobre todo as que ofrece a mariña mercante, que engloba o transporte de mercancías, pasaxe e principalmente hoxe en día, o sector do off-shore.

Se pensamos no mar, pensamos en botar moitos meses embarcado, lonxe da familia e cunhas condicións extremas e haberá moita xente que non quererá esa vida.

Ese é o pensamento que ten a maioría, que hai que pasar moito tempo no mar, cando, realmente, as condicións tampouco son tan así. Iso era en tempos pasados, pero por sorte as condicións actualmente son completamente diferentes. Na mercante podes encontrar compañías estranxeiras, españolas moi poucas, porque apenas quedan compañías, onde estás un mes navegando e outro de vacacións, ou seis semanas no mar e seis semanas de descanso, pero son postos que requiren dunha formación académica e profesional moi específica e avanzada e sobre todo, un nivel de inglés elevado, hai que estar ben formado para poder conseguir estes postos. Por outra banda, os nosos titulados, da ETS de Náutica e Máquinas da UDC, son profesionais moi ben valorados no sector industrial terrestre pola súa capacidade de resolución de problemas, polo que tamén teñen moitas saídas profesionais en terra. Entón, moitos dos nosos alumnos fan estas titulacións e acaban traballando na industria terrestre. Unha das causas de por que non se ocupan os postos no mar é porque os alumnos que, en principio, estudaron para navegar, quedan en terra traballando.

¿Cambiou o perfil dos estudantes nos últimos anos? En xeracións pasadas era habitual empezar a traballar no mar de moi novo e estudar máis adiante, se se podía, entran agora os rapaces na carreira sen ter ido ao mar antes?

Temos de todo, case o 70% do alumnado procede de Bacharelato e o outro 30% de estudos de Formación Profesional, que xa coñece a titulación. A palabra clave en todo isto son as condicións laborais, sobre todo en España, é o hándicap que temos. Non podes ter a unha persoa un mes e pico nun barco, illada do mundo exterior, aínda que haxa wifi e cobertura de móbil, cun salario que sexa igual que o que pode ter unha persoa en terra, porque non compensa.

É comprensible que por 1.500 euros ou algo máis ninguén queira ir ao Gran Sol.

Efectivamente, algo totalmente comprensible. Ir ao Gran Sol e en xeral do sector da pesca, non me sinto capacitado para dar opinión porque o descoñezo, pero é ben coñecido por todos como un traballo duro. Na mariña mercante as condiciones de traballo cambian bastante, pero aínda así, hoxe en día un oficial por un salario superior, por exemplo 2.000 euros, tampouco embarca, porque estas condicións económicas pode conseguilas en terra noutro posto. Este é o gran problema. Penso que as navieiras deberían facer máis atractivas as súas ofertas laborais para que os mariños opten por navegar e non por desenvolver a súa vida profesional no sector industrial terrestre. Con esta situación, o que se consegue é que as profesións vencelladas ao transporte marítimo entren no catálogo de profesións de difícil cobertura.

Estase a dar un relevo de nacionalidade nas tripulacións por esta razón?

Si, penso que si. O transporte marítimo é un sector completamente globalizado, propicio para que nun buque a tripulación sexa de diferentes nacionalidades. A isto hai que engadir a condición de postos de traballo de difícil cobertura, polo que se pode entender que estea xustificado. Na mariña mercante tamén inflúe a bandeira coa que navega o buque. Por exemplo, en España temos o primeiro e o segundo rexistro, que é o de Canarias, pero algunhas compañías optan por abandeirar os seus buques cunha bandeira de conveniencia, Illas Marshall, Panamá, Antigua y Barbuda... que son máis laxas en canto a lexislación normativa de contratación e fiscalización, o que permite a contratación da súa tripulación con diferentes nacionalidades. Neste tipo de rexistro de buques non se impón ningunha restrición sobre a nacionalidade das tripulacións. No caso de pavillón español [bandeiras españolas] si, delimitando un porcentaxe mínimo de tripulación nacional.

Estase a dar un incremento de estudantes mulleres nestas carreiras pola seguridade de que ao remataren van ter traballo?

Este aínda segue a ser un mundo moi masculinizado, a maioría do estudantado que entra nestas carreiras faino por vocación, tanto mulleres como homes. As estudantes son minoría e fano principalmente porque xa coñecen o sector a través dun familiar ou coñecidos. Non creo que as que veñen o fagan porque hai máis saídas laborais.

Actualmente hai máis ou menos alumnado que hai quince ou vinte anos?

A taxa de matriculación nas titulacións da Escola vaise mantendo, porén, a demanda por titulación vaise alternando entre Máquinas e Náutica. Sumando os dous graos, este curso 2022-2023 tivemos 89 estudantes de primeira matrícula, 52 no Grao de Náutica e Transporte Marítimo e 37 no Grao de Máquinas Navais.

E cantos rematan a carreira?

A taxa de graduación do último curso do que temos datos, 2021-2022, é algo superior ao 46%, en sintonía coa media de toda a UDC que está entorno o 48%. Pero nestas titulacións, a parte do título académico, tamén precisamos do título profesional, que se consegue despois de navegar un ano en prácticas unha vez finalizados os estudos. Despois disto, xa poden navegar como oficiais. Este paso de alumno titulado academicamente a profesional é o que se debería medir para cubrir estes postos de traballo de difícil cobertura, porque hai estudantes que xa non pasan por este ano de prácticas en buque e xa empezan a traballar en terra ou opositan directamente. Hai oposicións moi concretas como inspector de buques, aduanas, administración marítima e incluso, de educación en centros de FP, onde só se pode acceder coas titulacións universitarias de Máquinas e Náutica. Como dato a destacar, no 2021, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia fixo un estudo de inserción laboral de todas as titulacións universitarias de Galicia, e o Grao en Máquinas Navais e o de Náutica e Transporte Marítimo foron os dous que mellores resultados acadaron, por teren un índice de paro cero e por teren as mellores condicións económicas.