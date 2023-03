Los empleos de difícil cobertura en A Coruña: profesionales del mar, deportistas y entrenadores

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) elabora cada trimestre un catálogo por provincias con las profesiones de difícil cobertura en cada uno de los territorios. En A Coruña, hay veinte profesiones en las que los empleadores no consiguen encontrar personal para trabajar, 18 de ellas están relacionadas con el mar, las otras dos, con el deporte. Que una profesión entre en este catálogo permite a los empleadores que estén buscando cubrir sus vacantes tramitar la autorización de trabajo y de residencia a personas extranjeras durante el tiempo en el que esta profesión mantenga esta condición de difícil cobertura para hacer frente a esta carencia en el mercado laboral.

En el catálogo del tercer trimestre de 2022, el último publicado en la web del SEPE, las profesiones del mar que se presentan como de difícil cobertura en A Coruña son: frigoristas navales; jefes de máquinas de buque mercante; maquinistas navales; mecánicos de litoral; mecánicos navales; pilotos de buques mercantes; sobrecargos de buques; oficiales radioelectrónicos de la marina mercante; cocineros de barco; auxiliares de buques de pasaje; camareros de barco; mayordomos de buque; caldereteros (maestranzas); engrasadores de máquinas de barcos; bomberos de buques especializados; contramaestres de cubierta (excepto pesca); marineros de cubierta (excepto pesca) y mozos de cubierta. Además, tanto en A Coruña como en el testo de provincias, es común a todas la difícil cobertura de deportistas profesionales y entrenadores deportivos. A pesar de que el catálogo es por provincias no existe déficit de profesionales arraigada al territorio, de modo que hay demanda de profesionales del mar también en Madrid —donde están las sedes de grandes navieras— o Lleida. Por lo que estas veinte profesiones son las que integran la lista, ninguna más.

El responsable del sector del mar en la CIG, Xabier Aboi, apunta a que el catálogo del SEPE no refleja fielmente la realidad del mercado laboral. “¿Cómo puede haber dificultades para encontrar deportistas profesionales y entrenadores deportivos en todas las provincias y no personal sanitario, por ejemplo?”, se pregunta Aboi, que pone el foco en la rebaja de las condiciones laborales aplicadas por las empresas que generan que haya una bolsa de empleo difícil de cubrir y que abren la puerta a la contratación de personal extranjero, generalmente, en unas condiciones peores que las que aceptan los trabajadores nacionales.

“Los barcos que tienen problemas para encontrar tripulación son los que no pagan y los que explotan a los trabajadores. Hay barcos que faenan en Malvinas que tienen lista de espera para embarcar, porque ofrecen buenas cotizaciones y buenas condiciones de descanso, lo mismo pasa en la hostelería o en el sector del transporte”, relata Aboi, a pesar de que estas profesiones no están incluidas en el catálogo del SEPE.

“Lo que no podemos hacer son trampas al solitario. Las empresas que tienen problemas para cubrir sus puestos de trabajo son las que no quieren pagar, las que quieren que trabajemos como hace cincuenta años, pagando salarios de hace 200. Estas empresas dicen que no encuentran personal, que seguro que es verdad, y así pueden contratar extranjeros”, relata Aboi, que apunta, además, a que hay personal cualificado para realizar esas profesiones esperando encontrar un empleo, pero que no aceptan las condiciones que las empresas ponen sobre la mesa. “Traballar polo caldo xa non se pode”, resume Aboi, en referencia a que hay jefes de máquinas que, si bien podrían prestar servicio en embarcaciones, prefieren quedarse en tierra, trabajando en un frigorífico o de jefe de mantenimiento de un hospital, porque se les ofrecen mejores condiciones que en las empresas que tienen sus ofertas abiertas.

“Eso pasa en todos los sectores, ¿por qué tantos médicos y médicas se van al norte de Portugal? Pues porque les dan estabilidad, ¿por qué hay restaurantes y bares que llevan toda la vida con el mismo personal? Pues porque tienen sus turnos, sus descansos y sus salarios dignos. En el mar pasa igual y, al poner estas profesiones en el catálogo, se permite contratar a personal extranjero que acepta unas condiciones que rechazan los profesionales de aquí porque son abusivas”, describe Aboi, que insiste en que ahora le toca al mar, pero que antes ya se vieron afectadas otras profesiones, como las relacionadas con el metal.