El proyecto Collaborative Village Play inauguró ayer en la Fundación Luís Seoane la exposición Redes do país, que muestra los trabajos elaborados en Porto do Son por la artista alemana Antje Schiffers y la dramaturga húngara Katalin Erdödi. La iniciativa se estructura en tres partes que recogen los tres procesos realizados en la localidad, del que O bo camiño es la primera y se refiere a la expresión del marinero Rogelio Santos sobre el futuro de la pesca, afectada por la sobreexplotación y la ausencia de relevo generacional. La segunda es A eso chámolle vivir, frase de Carmen Carabel, vecina de Corme, sobre cómo la familia y la comunidad se construyen a través del trabajo común. Sabemos cooperar es el tercer espacio y la respuesta de Emilio Queiruga, patrón mayor de Porto do Son, con la que permitía que la lonja acogiese una performance de los vecinos.