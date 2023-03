Al ser sin duda el jugador más destacado de la tercera categoría del fútbol español, la Federación Española de Fútbol sometió a Lucas Pérez al clásico test de preguntas cortas sobre todo tipo de cuestiones. El jugador coruñés no sorprendió al mencionar que Riazor es su estadio preferido o que su sueño es el ascenso con el Deportivo, pero cuando se le preguntó cuál habría sido su profesión en el caso de no haber sido futbolista, dejó estupefactos a todos. Y es que el de Monelos aseguró que su dedicación habría sido la de astronauta, lo que suena a que fue lo primero que le pasó por la cabeza en ese momento, ya que a buen seguro ni siquiera llegó a plantearse nunca el trabajar en otra cosa que no fuese el fútbol. Pero quizás no estuvo tan desencaminado en su respuesta, ya que los astronautas son quienes más cerca llegan de las estrellas y él, en la Primera RFEF, desde luego que es una de ellas.