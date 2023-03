La niña del obrador de A Coruña que siempre quiso ser pastelera

Parece sacada de una película, pero es la historia de Silvia Meytadier. De familia de panaderos-pasteleros, aprendió recetas mientras limpiaba el obrador y ordenaba el almacén. Lo que parecía un juego de niños se convirtió en su pasión. Estudió hostelería y pastelería en Barcelona e hizo las maletas para seguir formándose en París. Regresó a casa, a Cataluña, donde nunca dejó de aprender. Hace apenas quince días cumplió el sueño de abrir su propio local. Lo ha hecho en la plaza de A Gaiteira. “Siempre dije que si algún día montaba un negocio sería aquí, en Galicia, porque de pequeña siempre venía de vacaciones y me gustaba mucho. Por fin he podido hacerlo”, expone la barcelonesa desde su obrador, en el que pasa 16 horas al día.

Esta maestra pastelera tiene muy presente a aquella niña que no perdía detalle de las elaboraciones que hacían mientras ayudaba a su padre, que era panadero. “Mientras limpiaba, me fijaba en el trabajo de los pasteleros. Antes tenía muy buena memoria y cuando llegaba a casa, apuntaba las recetas”, recuerda. Todo cambió un día en el que le propusieron enseñarle a hacer croissant: “Yo ya sabía porque llevaba años viendo cómo se hacían. Lo hice perfecto y lloré de la emoción”.

Esa parte autodidacta fue clave en su vida, pero Silvia Meytadier quería más, así que se formó en la escuela de Hostelería y Pastelería de Barcelona. “Luego me fui a París y me formé con Pierre Hermé”, revela. Fue como un máster en su currículum. Ahí también descubrió “que las tartas se podían vender por porciones”, algo que no es tan habitual en las pastelerías locales. Basta con entrar a su local de la plaza de A Gaiteira para encontrar un sinfín de elaboraciones que destacan por su color, pero ella avisa que el sabor lo supera. También hace pastelería salada.

Su etapa parisina, que se refleja en muchas de sus creaciones, duró seis años. Después regresó a Barcelona. “Seguí trabajando e iba a pastelerías de muy alto nivel a hacer horas por las tardes gratis para seguir formándome”, señala, e insiste en que “cada día” que se levanta sigue “con la misma ilusión” que aquella niña del obrador que soñaba con ser pastelera. “A día de hoy sigo investigando y aprendiendo”, añade.

Es consciente de que el de pastelera es “un trabajo muy sacrificado”, pero, a la vez, reconoce que “es muy gratificante cuando un cliente dice ‘qué bueno todo lo que haces”. Esas palabras le “motivan para seguir mejorando día a día”. “En esta profesión nunca lo acabas de saber todo”, avisa Meytadier, que pasa a la que las “16 horas en el obrador” le “merecen la pena” solo por ver las caras de aquellos que prueban sus elaboraciones. “Sigo con la ilusión del primer día. No podría vivir sin hacer pastelería”, concluye