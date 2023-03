La alcaldesa, Inés Rey, descartó ayer iniciar una investigación interna por la supuesta contratación irregular de personal en las concesionarias municipales de la recogida de residuos sólidos urbanos y de la limpieza viaria, tras las cuatro detenciones efectuadas la semana pasada por la Policía Nacional, entre ellas, la del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (mayoritario en ambas concesionarias), Miguel Ángel Sánchez, y de Luis Varela, el presidente del comité de empresa de PreZero, la actual concesionaria de la recogida de basuras.

A preguntas de este diario, la alcaldesa defendió que el Concello no forma parte de este proceso judicial abierto, por el cual se investiga a los detenidos —que fueron puestos en libertad tras pasar a disposición judicial— por los delitos de corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales. “En este momento, el Ayuntamiento no tiene ningún dato ni comunicación oficial al respecto más allá de lo publicado. No somos parte en ese proceso judicial. De tener algún dato que nos obligue o nos conmine a iniciar algún tipo de investigación se comunicará en el momento oportuno, a día de hoy no lo tenemos. Quienes investigan son los policías y los juzgados en este caso”, respondió la alcaldesa.

La policía concluye en su investigación que el sindicato cobraba una comisión a las personas que querían entrar a trabajar en las concesionarias municipales y achaca a los investigados la responsabilidad del despido de personas que se habrían negado a pagar estas “mordidas”.

El candidato a la Alcaldía por Marea, Xan Xove, propuso ayer al Gobierno local que introduzca criterios de transparencia en la contratación del personal de contratas municipales. “La primera medida debería ser que las empresas realicen la contratación de personal a través de un proceso público, transparente y con criterios objetivos”, reclamó Xove.

Albada, sin convenio

El comité de Albada, la concesionaria encargada del tratamiento de residuos en la planta de Nostián, se quejó ayer de que, desde 2019, no tienen convenio propio y de que, a pesar de que se están produciendo negociaciones, todavía no han llegado a un acuerdo. Es por esta razón por la que los trabajadores no descartan que el conflicto se recrudezca y realizar movilizaciones.

Los trabajadores también se quejan de que el Gobierno local no haya publicado todavía los pliegos que regirán la nueva concesión de la planta de tratamiento.