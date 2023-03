Las cámaras que el Concello anunció hace un año que iba a instalar en la Ciudad Vieja para controlar el acceso de vehículos no autorizados todavía no se han colocado. El Gobierno local explica en una pregunta del BNG que la entrega de los aparatos, objeto de un contrato ya adjudicado y subvencionado con fondos Next Generation, “está sufriendo demora por el retraso a nivel mundial en la suministración de material tecnológico”.

Los nacionalistas se interesan, entonces, por saber qué controles se están haciendo. “Acciones y dispositivos policiales”, apuntan fuentes municipales. El BNG ya había solicitado una mejor señalización en la zona y más métodos de control.