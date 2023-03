Mujeres que cambian ciudades

A Coruña está llena, en cada rincón, de mujeres comprometidas, heroínas anónimas de causas cotidianas que contribuyen, de forma discreta pero incansable, desde las asociaciones, las plataformas o los movimientos sociales a conseguir una ciudad más habitable. Sus nombres raramente trascienden, pues al final son otros los que acaban cortando las cintas; pero la huella de sus esfuerzos se hace visible cada vez que se concreta un proyecto que puede ayudar a mejorar la vida de sus vecinos.

Su aportación se convierte en patrimonio colectivo: un columpio para acercar al juego a los niños con discapacidad, un recurso para asistir al vulnerable, o el sueño de un puñado de familias con hijos con dificultades y que hoy es un balón de oxígeno para otras muchas. Siempre han estado ahí: de asociaciones de vecinos a confederaciones de empresarios; desde las AMPAS de los centros públicos a las organizaciones sociales; pero ahora, desde hace unos años, también las lideran.

Eva Ramil quita peso a su labor, pero lo tiene. Y mucho. “Solo hago lo que puedo, ensayo error, con las cartas que me dio la vida. Como cualquier madre, quiero defender los derechos de mi hijo Pedro, que sea feliz”, resume. Junto a otros padres y madres de niños con discapacidad, fue una de las iniciadoras del movimiento que hoy cataliza la Fundación Enki, que vela por acercar la práctica deportiva a personas con diversidad funcional. De aquel primer empujón de las familias implicadas, a correr la maratón de Nueva York, a reunir a más de 10.000 personas cada año en la carrera Enki y a servir de inspiración a quienes vinieron después. “Cuando Pedro era pequeño, no había ningún sitio al que llamar para hacer deporte. Ahora ya lo hay. Siempre digo: cuando acabe mi sueño, que empiece el de otro”.

“Empezamos ayudando a la gente a morir, y ahora la ayudamos a vivir”

Sonia Valbuena atravesó las puertas del Comité Anti Sida de A Coruña (Casco) como una estudiante de Derecho que buscaba hacer un voluntariado. De repente, habían pasado 27 años, “Empecé de forma provisional, y después, según iba viendo la necesidad, iban saliendo proyectos. Hace tiempo que Casco es más bien un Comité anti exclusión social”, cuenta la directora del recurso. Valbuena ha visto crecer al Comité y, en cierto modo, ha crecido con él: bajo su dirección, Casco inauguró sus pisos de acogida, el Punto de Calor en el que atienden a personas en situación de calle y otros colectivos vulnerables, el Sex Point y el Centro de Mediación y Resolución de conflictos. Su labor, como la vocación del centro, también ha evolucionado en casi tres décadas de entrega a un ámbito de la sociedad sobre el que todavía pesa el estigma. “Al principio lo que hacíamos era ayudar a morir dignamente a la gente. Hasta que llegaron los antirretrovirales, enterramos a muchas personas. No había metadona, ni jeringuillas. Hubo un tema de prevención importante en las personas que consumían. Luego, nuestra función fue la de ayudar a la gente a vivir dignamente, a través de programas de inserción”, repasa, consciente de que treinta años no caben en pocas líneas. Ahora Casco cuenta con 30 trabajadores y siete programas centrados en facilitar la vida a las personas de los márgenes, entre quienes se cuentan migrantes, personas seropositivas o con enfermedades mentales , madres solas y, en resumen, todo el que pueda necesitarles. Porque si tienen algo claro es que siguen siendo necesarios. “Me encantaría cerrar el Comité algún día, pero ese momento no va a llegar, porque significaría que ya no hacemos falta. Sería una utopía. Para ser una sociedad digna, hay que trabajar contra la exclusión”, señala.