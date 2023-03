El Gobierno municipal de A Coruña informa de que ha iniciado una investigación interna para "recabar información" sobre el caso del sindicato mayoritario en las concesionarias municipales de la limpieza en la ciudad (STL), para "estudiar un posible personamiento en el proceso judicial". Indica que, en caso de encontrar "indicios de que se han perjudicado los intereses del Concello", solicitarán personarse en procedimiento que investiga la supuesta contratación irregular de personal en los servicios de la recogida de residuos sólidos urbanos y de la limpieza viaria, que desembocó en cuatro detenciones, efectuadas la semana pasada por la Policía Nacional, entre ellas, la del secretario general del sindicato, Miguel Ángel Sánchez, y de Luis Varela, el presidente del comité de empresa de PreZero, la actual contratista de la recogida de basuras.

Lo hacen, señalan fuentes municipales, "a la vista de lo que va saliendo publicado" sobre el sumario y dos días después de que la alcaldesa, Inés Rey, descartase, por el momento, indagar en el asunto: “El Ayuntamiento no tiene ningún dato ni comunicación oficial al respecto más allá de lo publicado. No somos parte en ese proceso judicial. De tener algún dato que nos obligue o nos conmine a iniciar algún tipo de investigación se comunicará en el momento oportuno, a día de hoy no lo tenemos. Quienes investigan son los policías y los juzgados en este caso”.