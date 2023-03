“Parece que cada 60 años hay una guerra para recordarnos que no tiene que haberlas”

Ignacio Martínez de Pisón participó ayer en el encuentro con lectores Somos o que lemos, coordinado por Javier Pintor. Presentó su última novela, Castillos de fuego, en la que se adentra en el Madrid de la posguerra.

Castillos de fuego es una novela muy larga y con muchos personajes, ¿se sorprendió durante la escritura dándole más protagonismo a algunos de ellos?

Lo que tenía desde el principio eran los personajes y lo que les iba a ocurrir, pero a medida que vas escribiendo y avanzando en la historia, vas descubriendo personajes que iban a ser menores y que cobran mayor protagonismo. Todos merecerían una historia completa. Intentaba representar un mundo entero, entonces, cuantos más personajes, mejor. Podría haber hecho una novela el doble de larga, pero me parecía que con estos personajes no faltaba nadie para mostrar cómo era el Madrid de la época.

Un poco en la línea de La colmena, ¿no?

Algo tiene que ver, pero La colmena está escrita en una época en la que no se podía contar todo y ahora sí se puede. Cela cuenta las miserias del Madrid sórdido, pero no podía contar los fusilamientos, la represión o la incidencia de la política en la vida de los ciudadanos y eso forma parte de la historia. Yo lo que estoy contando es cómo en esos seis años cambia la vida de la gente porque cambian las condiciones históricas tanto en España como fuera, por la Segunda Guerra Mundial. Creo que es uno de los grandes temas de los novelistas que hacemos novela realista, cómo los destinos colectivos chocan con los individuales.

Y se va al Madrid de la posguerra, a los años del hambre, para muchos de los que la vivieron, incluso peores que la guerra.

Mucha gente recuerda del franquismo los años 60 o 70, pero los 40 fueron años de hambre, de devastación, de venganzas, fueron unos años realmente siniestros y, a la vez, muy interesantes para un novelista por ser tan convulsos.

Y de muchas contradicciones también, algunos personajes quisieran ser de una manera pero las circunstancias les llevan a ser de otra.

El destino que uno querría elegir nunca está a su disposición, las circunstancias te obligan a vivir la vida que te ha tocado y sueñas con una vida mejor, más libre y más decente, pero en aquellos momentos era muy difícil llevar una vida libre y decente. Una chica sueña con haber nacido en otro lugar y en otra época y tener los problemas de las chicas de su edad, pero se da cuenta de que las circunstancias le exigen responsabilidades para las que no está preparada y de que no es libre de elegir. En eso hemos salido ganando los que hemos crecido en una España mejor, donde no tenemos que sacrificar nuestra vida por unas ideas.

Hay pasajes del libro que parecen sacados de la Edad Media, pero son de hace nada...

Han pasado ochenta años, pero hubo como un pacto de olvido en la Transición para no tocar los temas más delicados. No se ha hablado mucho de esa época ni se han exigido responsabilidades por lo sucedido en esos primeros años. Hay que decir claramente que Franco instauró un régimen genocida de eliminación del adversario político. Fue así hasta mediada la guerra mundial, después se suavizó y se convirtió en una dictadura como tantas otras, pero a partir de entonces empieza a haber ya menos encarcelados y menos fusilamientos, pero durante los tres o cuatro primeros años, la vida de un republicano valía cero.

Penas de muerte firmó hasta el final de sus días.

Sí, unos meses antes de morir fusiló a cinco, pero no tienen nada que ver cinco con 50.000.

Hay nostálgicos de esta época, sin haberla vivido. ¿Qué importancia tiene contar el pasado para prevenir repetir los errores del pasado?

El autoritarismo es una pulsión constante en el ser humano, cada ciertos años hay unas personas que se vuelven hacia esas soluciones sencillas y rápidas impuestas por la fuerza. Me da la sensación de que en España la democracia está bastante asentada, porque hemos convivido durante varias generaciones. Hay también una semilla de intolerancia que ha germinado y la gente ha decidido apoyar a un partido autoritario, como es Vox; espero que sea flor de un día y que volvamos al trato civilizado entre unos y otros.

Lo mismo pensaban algunos personajes del libro y les esperaban cuarenta años de dictadura...

Lo malo es que todas las guerras empiezan con mucho enaltecimiento y mucho ardor, pensando que van a ser breves y que no van a costar muchas vidas y son millones los europeos que han muerto en las guerras mundiales y en la de Ucrania. No aprendemos de los errores. Da la sensación de que cada sesenta años tiene que haber una guerra terrible para que nos acordemos de que no tiene que haber guerras. Por desgracia, la historia del ser humano es esa.

Tenemos una en Ucrania y ya han pasado más de sesenta años de la última. No pinta bien.

No parece que la guerra vaya a derivar en un conflicto como la Segunda Guerra Mundial, pero estamos involucrados y nos sorprende aún más, porque en aquella época no existían los mecanismos para evitar las guerras que existen ahora, como los acuerdos de colaboración entre países. A la Rusia de Putin, seguramente, no le venía muy bien económicamente invadir Ucrania. Son decisiones que parece que no corresponden a una época como esta en la que hay tantos intereses mutuos. A pesar de ello, siempre habrá un loco que nos recordará que los países grandes que se sienten humillados van a intentar hundir a los países pequeños. Hay que enseñar la historia, pero no es lo mismo enseñar la historia que vivir la historia y ver el sufrimiento que causan las guerras y el sufrimiento que causa tener una visión épica de la vida, porque las epopeyas son un poco eso, la celebración del derramamiento de sangre.

¿Pueden las redes sociales al contar la guerra en directo dar una imagen más real de lo que pasa?

Tenemos más información, pero es de peor calidad y, muchas veces, nos la dan ya mal interpretada. Las redes sociales lo distorsionan todo y nos hacen vivir en un mundo de mucha violencia verbal que después no se traduce en violencia callejera. En Cataluña, donde yo vivo, ha habido un procès, que ha durado unos cuantos años, y que parecía que estábamos al borde de una guerra civil, pero no ha causado ni una muerte. Hemos mejorado. Podemos agradecer al destino que en España somos bastante más pacíficos que en el pasado.

¿Este libro nació en pandemia?

La pandemia me facilitó el tiempo para leer y documentarme. Es de esos proyectos que vas cociendo poco a poco, porque para hacerlo tienes que estar muy familiarizado con la época y eso no se hace en seis meses. Hace veinte años, ya estaba yo escribiendo sobre estos años, y lo hice ahora porque vi que ya estaba preparado.