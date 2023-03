José María Paz Gago: “Queremos para la ciudad el urbanismo de Oleiros”

A dos meses y medio de las elecciones municipales, dice José María Paz Gago, candidato a la Alcaldía por Alternativa dos Veciños, que no quiere ser crítico con la gestión del actual Gobierno socialista. Pero su discurso apunta con bala en varias direcciones (urbanismo, cultura, seguridad, movilidad) y con terminología tremendista: “catastrófico”, “alarmante”. Con Oleiros —municipio que gobierna su partido desde hace 44 años— como referente, el catedrático de Literatura, escritor y gestor cultural aspira a “recuperar la ilusión” de la ciudad, y en el horizonte del 28 de mayo se ve con tres concejales en María Pita.

¿Qué quiere Alternativa, que nunca ha tenido ediles en A Coruña, para la ciudad?

Sobre todo, recuperar la ilusión. Llevamos 20 años de decadencia después de aquel momento extraordinario que fue A Coruña de Paco Vázquez, motor de Galicia. El declive del gobierno del PSOE con el BNG fue vertiginoso, la decadencia se acentuó con el PP de Negreira y con Marea la ciudad se inmovilizó. El PSOE de Inés Rey es más de lo mismo y A Coruña está en un momento de mediocridad alarmante.

¿Dónde nota la falta de ilusión: en las empresas, en los vecinos...?

En todos los sectores. Hoy se habla mucho de la emocionalización. La ilusión es una emoción y eso es muy importante para la ciudadanía. Queremos gobernar para que la gente sea feliz, para que la ciudad sea más humana y que las peatonalizaciones se hagan mejor, no a toda prisa en estos seis meses.

¿Y qué proponen?

No somos ni queremos ser políticos profesionales, somos profesionales que vamos a aplicar políticas. Los partidos tradicionales están al servicio de su aparato, pero Alternativa propone municipalismo coruñesista. Oleiros es un ejemplo de municipalismo, todos los partidos votan a Gelo y gente de todas las ideologías lo votan, como votaron en su día a Vázquez. La gestión de Alternativa en Oleiros es la que queremos traer a A Coruña. Queremos trasladar aquí el modelo de urbanismo de Oleiros, bien pensado, con urbanistas de vanguardia para buscar soluciones.

Vázquez y Gelo en una misma frase. ¿Le ponen el listón muy alto?

Son mis referentes, de los que he aprendido mucho. Los escucho y me dan consejos. Llevo muchos años en esta ciudad promoviendo iniciativas culturales y creo que puedo seguir en la senda de ellos. Ni quiero ni puedo superarlos.

Con un alcalde como referente quiere gobernar en la ciudad de la que fue regidor el otro.

Alternativa me ofreció la oportunidad. Veo que la situación de la ciudad es tan crítica, que por eso di el paso. Me duele, y A Coruña es maravillosa. Ese es nuestro lema: Coruña maravilla. Y no quiero ser crítico, pero lo que se ha hecho mal lo ve la gente. Nosotros vamos a ser un laboratorio de ideas frescas y nuevas. Hago campaña por los barrios y veo que hay zonas invivibles: Os Mallos, Agra do Orzán, Barrio de las Flores. En cada barrio todo son quejas, pero vamos a escuchar a sus vecinos y buscar soluciones. Los barrios totalmente abandonados son la asignatura pendiente de esta ciudad.

Su campo es la cultura, de la que es responsable la alcaldesa. ¿Qué gestión ha hecho?

Una ciudad que no tiene concejalía propia, que no hace política cultural ambiciosa es una catástrofe: no hay un gran festival de cine, no hay un festival literario o musical de primer nivel. No se salva nada.

¿Con cuántos ediles se ve el 28M?

Tal como veo las cosas y la recepción que tenemos en los barrios, podemos obtener tres concejales, incluso más de tres. Ni en mis mejores sueños pensé que iba a tener la aceptación que estoy teniendo.