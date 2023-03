#Galicia con vento do suroeste:

🔹Máis de 20ºC na #MariñaLuguesa 20,3ºC en Pedro Murias #Ribadeo

🔹Máis acumulacións de chuvia na franxa atlántica.

🔹Vento forte do suroeste no mar e zonas altas.

🌊Situación máis complicada no mar.

🧐Vindeiros días? Máis do mesmo. pic.twitter.com/eD7NMT8Uon