“Si mi perro entiende un no, tú también puedes, Manolo”, decía la pancarta de una de las jóvenes que, ayer, se sumó a la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y a la que, en A Coruña, asistieron, según fuentes municipales, 11.000 personas, casi el doble que el año anterior, cuando hubo que acudir con mascarilla. Diferentes condiciones pandémicas, pero mismas reivindicaciones, la erradicación de la violencia machista, la igualdad salarial y de oportunidades, que se acabe eso de volver a casa apretando las llaves fuerte en el puño, por si a alguien se le ocurre meterse en el camino, que no haya retrocesos en el acceso al aborto, más educación para evitar el machismo y que las víctimas tengan una red real sobre la que sostenerse, así que, como en convocatorias anteriores, volvió a escucharse aquello de: “sola y borracha quiero llegar a casa” o “no estamos todas, faltan las asesinadas”.

En la manifestación, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, personas no binarias y hasta bebés en sus carritos, luchando ya antes de aprender a andar por conseguir, como rezaba el manifiesto de este año, “una vida digna de ser vivida”, una vida con derechos y en la que ser mujer no dé puntos para ser pobre. 11.000 personas, cada una con su grito y muchas con su pancarta y su bandera, como la de la chica que decía: “A mí también me gustan las mujeres y no las acoso” o la de “Cómo me gusta ese tío que me acaba de silbar desde el coche, dijo nunca una mujer” o la que ofrecía un consejo: “Si te acosan, prende un porro, que así sí que viene la policía”.

A la manifestación acudieron miembros de la Corporación local, como la alcaldesa, Inés Rey, que iba en la parte de atrás de la marcha, con la pancarta a favor de abolir la prostitución del PSdeG, también miembros del BNG, que se sumaron a esta concentración después de haber asistido por la mañana a la convocada por la CIG; de Marea Atlántica, que participaron en la iniciativa Tendalistas, que se encargó de renombrar algunas calles de la ciudad para darles protagonismo a mujeres que no están en el callejero, pero que, con su esfuerzo, cambiaron la historia; y del PP.

En la manifestación y en las consignas que se entonaron desde el escenario antes de la lectura del manifiesto hubo un hueco también para reivindicar a las mujeres trans como parte del movimiento feminista y para poner el foco en el consentimiento con cánticos como: “Non é non, o resto é violación” y “Nin na minisaia nin no pantalón, na mente do machista está a provocación”.

Durante la jornada de ayer se realizaron otros actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, como el que llevó a un centenar de niños y niñas de los colegios Curros Enríquez y María Barbeito, a visitar el Concello y hablar de los retos de las mujeres.