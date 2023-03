Proyecto Polaroid. En la intersección del arte y la tecnología ya está instalada en la Fundación Barrié, donde permanecerá hasta julio. Más de 300 piezas forman parte de esta exposición que cuenta con material gráfico elaborado con toda la gama de papel y películas Polaroid y con las que se abarca una producción artística que va desde la década de 1940 hasta hoy.

La comisaria de la muestra, Barbara Hitchcock, participó esta mañana en la presentación, dejando claro que "Polaroid nunca se fue". "Cuando Polaroid dijo que no iba a hacer más películas, la gente compró mucho. Patti Smith me había dicho que tenía tres neveras llenas de películas", contó como anécdota.

Para la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias, que esta exposición llegue a A Coruña "es un honor". Es su primera vez en España. "La historia de la fotografía no se puede entender sin Edwin H. Land", comentó Arias.

El director de Foundation for the Exhibition of Photography, Todd Brandow, destacó que la muestra cuenta fotografías "de famosos, pero también de gente desconocida".

En A Coruña, aquellos que visiten la muestra también podrán ver cámaras de diferentes épocas, tamaños y formas. Como el modelo 95, la primera, que salió a la venta el día siguiente a Acción de Gracias de 1948. Fue en el centro comercial Jordan Marsh de Boston. Las 56 cámaras disponibles se agotaron en solo unas horas, aunque se esperaba que duraran hasta Navidad. También estará la Big Shot, de 1971, que popularizó el artista Andy Warhol o la SX-70, la primera cámara reflex de objetivo único, instantánea y plegable de la historia. La revista American Photographer la consideró el “bien de consumo más avanzando e innovador de su época”. Salió a la venta en 1977.

La muestra se podrá visitar hasta el 9 de julio.