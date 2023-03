La Plataforma en defensa da pesca e os ecosistemas mariños ha convocado para hoy, a partir de las 12.00 horas, una concentración en contra de la instalación de molinos eólicos en la costa gallega, ante la Delegación del Gobierno.

La CIG recabó el apoyo de la Federación de Sindicatos do Sector da Pesca de Portugal así como la Associação de Pescadores Ribeirinha de Viana do Castelo a esta causa, por lo que alguna entidad portuguesa se unirá a la concentración en la que el sector pesquero gallego defenderá que no se ocupe la costa con molinos para generar energía. Tanto la CIG como los pescadores exigen al Gobierno del Estado que retire de inmediato el Real Decreto por el que se aprueban los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, “por el riesgo que suponen para la preservación de los caladeros de pesca y de los corredores ecológicos marinos y porque puede constituir un perjuicio económico y social irreversible”.

Asociaciones naturalistas, como Adega, Hábitat o Verdegaia, también se posicionan en contra de la instalación de los molinos en la costa, ya que están proyectados en un lugar de paso para las aves migratorias. Alertan de que es un “crimen perfecto”, ya que hay estudios que acreditan que las aves migratorias impactan más contra los eólicos que las que son residentes en una zona. La coordinadora Eólica, así non, llama también a la participación en esta concentración en defensa de la pesca y de los ecosistemas marinos.