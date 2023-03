‘Proyecto Polaroid’: historia de la fotografía desde A Coruña

“Cuando Polaroid dijo que no iba a hacer más películas, la gente compró muchísimas”. Estas palabras de Barbara Hitchcock, comisaria y exdirectora de Asuntos Culturales de Polaroid Corporation, demuestran la importancia de la firma en el mundo de la fotografía y su trascendencia en la sociedad. Lo contó este viernes en la inauguración de la exposición Proyecto Polaroid. En la intersección del arte y la tecnología en la Fundación Barrié. Es la primera vez que la muestra, de la que es comisaria, se exhibe en España. El proyecto ha pasado por Viena, Hamburgo, Berlín, Singapur y el MIT Museum de Cambridge (Massachusetts) y llegará también al National Taiwan Normal University Museum of Art de Taipei. “Nos complace estar aquí”, dijo el director de Foundation for the Exhibition of Photography, Todd Brandow, quien destacó que la muestra cuenta con fotografías hechas por “famosos, pero también por gente desconocida”.

Para la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias, “la historia de la fotografía no se puede entender sin Edwin H. Land”, creador de Polaroid, quien, “como Steve Jobs, supo rodearse de gente que estaba en la intersección de arte y tecnología”. A través de 300 piezas, la exposición hace un viaje al pasado, a las primeras cámaras y películas, al paso del blanco y negro al color y a la creatividad de muchos fotógrafos y fotógrafas. “Jamás podrán reemplazar la ilusión con la que agitábamos la fotografía que, por cierto, no valía para nada”, bromeó Arias. Este “legado único”, como calificó Hitchcock, también coleccionista y amante de estos pequeños cuadrados con marco blanco, se podrá visitar hasta el 9 de julio. Un repaso al auge y caída de una empresa que desapareció en los primeros años del siglo XXI, pero cuyos productos siguen estando muy presentes. Dentro de la Fundación Barrié se encuentra estos días la primera cámara Polaroid, el modelo 95, que salió a la venta el día siguiente a Acción de Gracias de 1948. Los visitantes podrán contemplar también fotografías de Ansel Adams, André Kertész; Sandi Fellman, Dennis Hopper; George Silk, Richard Hamilton; Bill Eppridge, Shelby Lee Adams, Fazal Sheikh, Philippe Halsman, Andy Warhol o Robert Mapplethorpe. La muestra tiene incluso una foto hecha en la luna. “El astronauta dejó allí una Polaroid de su familia en 1972”, desvela Barbara Hitchcock. Hay, además, instantáneas manipuladas —pintadas o quemadas— e incluso una imagen de Edwin H. Land con su hija, la que con 7 años le preguntó por qué no podía ver al momento una fotografía que había sacado. “Fue una especie de revelación”, apunta Hitchcock.