La renovación de la caja acústica del Palacio de la Ópera, en los planes de Concello y OSG

El que fuera director de la Orquesta Sinfónica de Galicia durante veinte años (1993-2013), Víctor Pablo Pérez, volvió en enero a dirigir la formación y, en declaraciones a este diario, explicó que, para dar un salto de calidad, actualmente a la orquesta le faltaban dos cosas: renovar la caja acústica del Palacio de la Ópera y volver a salir de gira tanto dentro como fuera de España, para ampliar su público y no solo a través de internet.

El grupo municipal del PP preguntó al Gobierno local —en las preguntas presentadas en la sesión plenaria para su respuesta escrita— por si el Concello había pensado en escuchar estas recomendaciones del maestro Víctor Pablo Pérez y si hay una inversión económica prevista para estas actuaciones. El Gobierno local adelantó en su escueta contestación que está “trabajando en coordinación” con la Orquesta Sinfónica de Galicia.

La renovación de la caja acústica no es una reclamación de este año sino que es una de las carencias históricas del Palacio de la Ópera y que tuvo una solución transitoria cuando la orquesta se trasladó al Coliseum durante la pandemia y se construyó una concha nueva que permitía que los músicos se escuchasen mejor entre ellos en el escenario a pesar de tener que guardar la distancia de seguridad y de que el multiusos de Lavedra no nació para acoger conciertos de música clásica. Para entonces, los técnicos tomaron como referencia el sonido del Auditorio de Ferrol, y consiguieron hacer como una concha en la que todos los músicos estaban recogidos, algo que, en el Palacio de la Ópera no es posible, porque el techo del escenario forma parte del edificio.

Existen ya estudios que analizan cómo se podría mejorar la caja acústica del Palacio de la Ópera aunque, para ponerlos en marcha, sería necesaria una inversión de, aproximadamente, un millón de euros, tal y como adelantó Víctor Pablo Pérez, tomando como referencia el desembolso presupuestado por la Orquesta Sinfónica de Tenerife, medio millón, para la construcción de la caja y, otros 500.000 euros para conectar el escenario con la sala.

“Es una inversión de futuro”, explicó a este diario Víctor Pablo Pérez, que defiende que esta renovación “dará sus frutos” si se realiza. Preguntado por esta cuestión, el Gobierno local no ofreció ayer más información sobre este asunto, que el director Víctor Pablo Pérez tildó de “urgente” para la proyección de futuro de la orquesta. El Gobierno local tiene prorrogados los presupuestos de 2022 por lo que esta actuación no tiene asignada una partida.