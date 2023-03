“Nuestro amor al mar no tiene precio”

“Los marineros ni están solos ni se sienten solos y es muy difícil que las eléctricas pasen por encima de la sociedad. Están acostumbradas a manejar y a ganar muchas batallas, pero esta vez no lo van a hacer, van a perder. La lucha continúa y el día 18 estaremos en Asturias para defender la pesca, los ecosistemas y el interés general”, dijo ayer Torcuato Teixeira, asesor jurídico de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, para despedir la concentración que, ayer, reunió a unas 300 personas ante la Delegación del Gobierno, para reclamarle al Ejecutivo central que retire los Planes de Ordenación de Espacio Marítimo, (POEM) que permiten instalar molinos eólicos en el litoral gallego.

A la concentración asistieron, además de las cofradías gallegas, colectivos de Asturias y de Portugal, en defensa de la pesca y de los ecosistemas marinos, que se verán afectados por la instalación de estos parques eólicos. “Tenemos la fuerza de la razón, y tenemos detrás a la sociedad civil más comprometida. La pesca lleva muchos años dando mucha riqueza a muchos puertos y hay mucha gente que depende del mar. A Iberdrola, Naturgy y Ferrovial, yo les recomiendo que reculen, que se olviden de hacer negocio con los caladeros y la pesca y que se dediquen a otra cosa que, con nosotros, no van a poder”, dijo ayer Teixeira, en un acto en el que se escucharon consignas como Si, si si, os eólicos para Madrid y Os nosos mares non se poxan.

Esta batalla se libra en varios frentes, en la calle, con manifestaciones; en el político, ya que hay una propuesta no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados para que se ordenasen los espacios marinos sin poner en peligro ni los ecosistemas ni a la actividad pesquera. “Se ha incumplido flagrantemente”, comentó Teixeira; y en el jurídico, ya que avanzó que está entre los planes del sector pesquero solicitar la impugnación ante el Supremo del real decreto que aprueba el plan de ordenación del espacio marítimo.

A la concentración acudió la eurodiputada por el BNG, Ana Miranda, la líder de la oposición en Galicia, Ana Pontón, que alertó del "golpe mortal" a la pesca, y el diputado del BNG en Madrid, Néstor Rego, además de la diputada Mercedes Queixas y los concejales Francisco Jorquera y Avia Veira. En representación de Marea Atlántica estuvo el edil Alberto Lema y, de Unidas Podemos, la concejala no adscrita Isabel Faraldo.

Los manifestantes dejaron una petición en la Delegación del Gobierno —que echaron por debajo de la puerta— para que sus peticiones sean atendidas y para que se frenen los planes de instalar molinos en el mar.

“Nuestros mares no se subastan, que no son pescado en la lonja”, reivindicó ayer la armadora Belén Cotelo. José Antonio Pérez Sieira, que es presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, puso el foco en que los efectos de la eólica marina afectarán no solo a los que viven del mar sino al resto de la sociedad, como consumidora de pescado. “Aparten sus garras de nuestros ecosistemas y no nos quieran comprar, porque nuestro amor al mar no tiene precio”, sentenció Cotelo.

Ricardo Villar, patrón mayor de Cedeira, criticó que los parques eólicos que se prevén instalar se sitúen en “caladeros históricos” de la mayoría de la flota gallega y que se haga “sin preguntar, sin estudios y sin saber cómo va a afectar a la pesca”.

“La única información que tenemos es de otros parques que se instalaron en Portugal y por lo que nos dicen los compañeros pescadores de allí, alrededor de los eólicos no hay vida, no hay pesca”, comentó. En la misma línea se expresó el patrón mayor de Burela y presidente de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos, Basilio Otero, que apuntó, además, a que la pesca “fija población” y provee de “alimentos saludables”. En la concentración además de la retirada del POEM y la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, los pescadores pidieron “diálogo” y respeto para la gente del mar.