No faltó nadie. Una taquilla de récord en Riazor no se podía desaprovechar. Con casi 27.000 personas en el estadio y en la recta final antes de las elecciones municipales políticos de todos los colores se animaron a dejarse caer por el estadio. Algunos van siempre, otros ocasionalmente y también están los que no van nunca. La presencia de candidatos en Riazor es un clásico del periodo electoral y tampoco se les olvidó mostrar a los aficionados blanquiazules en sus redes sociales lo deportivistas que son. El Deportivo es la institución que más fieles congrega en la ciudad y todos son conscientes de que puede tanto quitar como aportar votantes a sus huchas.