As temperaturas suaves predominaron hoxe domingo, neste interludio anticiclónico, con moitos puntos por riba dos 20ºC.



Pero mañá chega unha nova borrasca e as chuvias comezarán xa durante a madrugada. Ademáis o vento do suroeste tamén soprará con forte intensidade. pic.twitter.com/pWpJzJFAh7