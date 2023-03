Las actividades municipales dirigidas a las personas mayores se integrarán en el programa Coruña Acompaña, puesto en marcha por el Concello para atender las necesidades de la población mayor de 65 años, que supera en la ciudad el 25% de los habitantes. “Hay más personas mayores que nunca en la ciudad y es evidente que ese porcentaje irá subiendo debido a la mayor esperanza de vida”, destacó ayer la concejala de Benestar Social, Yoya Neira, en la presentación de esta iniciativa.

Un encuentro sobre la soledad no deseada que se realizará hoy en el centro Ágora desde las 09.30 horas será la primera actividad del programa. Será un encuentro abierto al público en el que intervendrá Matilde González, exministra de Asuntos Sociales y presidenta del Observatorio de Soledad no Deseada de la Fundación Once, quien debatirá con la alcaldesa Inés Rey sobre el acompañamiento a los mayores en las ciudades.

A continuación habrá una mesa redonda en la que participarán el Concello, Cáritas, Cruz Roja y Renacer, entidades que llevan a cabo iniciativas de acompañamiento a mayores. También habrá consejos sobre envejecimiento saludable, conferencias, talleres de fisioterapia y movimiento y una actuación de Xosé Antonio Touriñán.