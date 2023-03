Marea Atlántica exige al Gobierno local que divulgue el resultado de la convocatoria de compra pública de locales comerciales vacíos integrado en el programa Mover os Baixos, que fue propuesto por esta misma formación. Recuerda que aunque la presentación de ofertas terminó el 9 de marzo, no se proporcionó ninguna información sobre las propuestas recibidas. El candidato de Marea a la Alcaldía, Xan Xove, acusó ayer al Ejecutivo municipal de “no tomarse en serio” este programa por no darle publicidad y esperó que este aspecto no dé lugar a su fracaso.

Destacó que la convocatoria de compra se hizo “casi en secreto”, las ayudas para pymes y autónomos se anunciaron solo con una nota de prensa y la bolsa de locales de alquiler no fue puesta en marcha. Xove anunció que solicitará acceso al expediente y su grupo presentará preguntas escritas sobre esta cuestión. También recordó que Mover os Baixos está dotado con un millón de euros en el presupuesto de este año y que responde a la necesidad real de movilizar los locales comerciales.