“Podríamos decir que en la película pasamos de Saura a John Carpenter”

Este viernes se estrena en cines Viejos, la primera película como guionista para Javier Trigales, programador de Cinenterraza, y de otras actividades audiovisuales en la ciudad. El filme ya ha pasado por todos los grandes festivales de cine fantástico a nivel mundial. El guionista habla de la idea, su desarrollo y planes futuros.

¿Cómo ha sido coescribir el guion con Raúl Cerezo y Rubén Sánchez Trigos?

Ha sido un proceso muy largo que empezó hace ocho años. Yo conocí a Raúl porque lo invité a unas jornadas que estaban comisariando en el MAC, que ya cerró, sobre cine de terror. Había visto un cortometraje suyo que me había fascinado. Nos conocimos y me contó la historia germen de lo que sería luego la película y me encantó. Estuvimos dedicándole mucho tiempo a la escritura. En su día entró en una productora, pero no llegó a buen puerto la cosa. Durante los siguientes años, estuvo un poco en el limbo hasta que entró otra productora. En los últimos dos años también entró Rubén Sánchez Trigos como guionista para darle un poco de aire fresco a lo que habíamos escrito ya. Y así se convirtió en una realidad.

Una demostración de lo que cuesta sacar adelante un proyecto audiovisual, que muchas veces se quedan en el cajón.

Exactamente. Esto es una carrera de fondo. Hay que perseverar porque, al final, con mucho esfuerzo, se consiguen resultados.

Usted ya había escrito guiones de cortos. ¿Qué diferencias encuentra con el largometraje?

Sobre todo, la duración. Aunque el tipo de trabajos que hago, tanto para cortos como para largometrajes, es de cine de género, que es en el que me siento más cómodo, y ahí no hay muchas diferencias. Sí que el ritmo es distinto y hay que tener en cuenta que no te puedes pasar a la hora de escribir cosas que luego tienen un coste en pantalla muy caro. Hay que pensar que esto lo tiene que ver el público. El corto puede ser más experimental o más de autor, pero aquí de lo que se trata es de que la película sea vista por el mayor número de personas posible.

Se trata de un filme de terror. ¿Es un género que le gusta?

Sí, desde siempre es un género que me ha llamado la atención, también como escritor. A lo largo de mi carrera he tocado mucho el género de terror y de la fantasía. Yo creo que es un género que tiene unas características muy apetecibles. Parece que está constreñido por unas reglas muy claras, pero a partir de esas reglas, las variaciones son infinitas. En el fondo parece que la libertad con la que uno escribe es mayor que si tratas una ficción más realista. Es algo que me atrae mucho.

En este caso, el filme lo protagoniza una familia con la que muchos podrían sentirse identificados.

Sí. Nosotros queríamos pasar de una situación realista y que, poco a poco, los acontecimientos fueran desembocando en algo más siniestro. Podríamos decir que pasamos de Carlos Saura a John Carpenter, por poner un ejemplo. Hemos intentando capturar un poco de lo que todos conocemos de los vecinos, de los familiares, de los abuelos… Estas situaciones de fricción que se dan en la convivencia por la edad, por la enfermedad o por la soledad. Tocamos una serie de temas reconocibles por todos y los llevamos a un sitio más siniestro.

Esos mayores copan el título del filme: Viejos.

Exacto. La película se centra en esa generación que tenemos un poco olvidada y que, a veces, no tratamos como debemos. Lo vimos en la pandemia. Aunque la película fue escrita mucho antes, la realidad le dio mayor relevancia a esto que estábamos contando. Es una especie de cuento cruel sobre lo que sucede a partir de ciertas edades y de cómo tratamos a los mayores.

Han presentado la película en festivales de Brasil, Bruselas o San Sebastián. En Montreal, Zorion Eguileor se llevó el premio a mejor actor. ¿Esperaban esta acogida?

Estamos muy contentos. Ha concursado en los festivales más importantes de género a nivel mundial. También estuvimos en la sección oficial de Sitges. El premio que se llevó Zorion, que es el actor de El Hoyo, papel por el que se hizo muy famoso, creemos que es muy merecido. El peso absoluto de la película recae sobre él y hace un personaje memorable.

¿Qué importancia tiene la presencia en estos festivales?

Mucha. La proyección es enorme. De hecho, la película ya está vendida a varios países, como Estados Unidos. Hay una especie de comunidad global de fans del género que son los que hacen que estos proyectos merezcan la pena y tengan un recorrido como el que está teniendo Viejos, que es bastante espectacular.

¿Repetirá como guionista de un largometraje?

Sí, por supuesto. Ya estoy escribiendo una segunda película. Podría decirse que también es de género, pero tiene un montón de elementos más. Estoy trabajando con César Velasco Broca, que es un cineasta habitual de los festivales como Venecia, que tiene un recorrido fantástico como cortometrajista y este será su primer largometraje. Estoy encantado de participar en él.