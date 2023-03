El aeropuerto de Alvedro encara el inicio del año 2023 intentando acercarse a las cifras prepandemia, pero sin conseguirlo todavía. Si en 2019, en enero y febrero había conseguido un acumulado de 182.110 usuarios, en 2023 desciende a 168.726, según los datos provisionales de Aena. Es un 7,3% menos y el camino hacia la recuperación se complica con la pérdida de la conexión internacional de París, que Vueling dejará de operar a partir del 22 de marzo.

El presidente del comité de centro de Alvedro, Gustavo García, defiende que, a pesar de que Alvedro es el único aeropuerto gallego que no está aún a la altura de los tráficos de 2019, el de febrero no es un mal dato teniendo en cuenta que la referencia es la del mejor año de la historia del aeródromo coruñés, cuando se marcó el récord de viajeros y que la oferta de Alvedro tampoco es la misma que entonces.

“Estamos casi casi en las mismas cifras, pero no se recuperaron destinos como el de Heathrow, que era el tercero en número de pasajeros de este aeropuerto [112.151 pasajeros de enero a diciembre en 2019], y también nos falta el de Sevilla [88.021 pasajeros de enero a diciembre en 2019], que era el cuarto destino, sin esos dos vuelos ya no llegamos a este 7% que hemos perdido. El Concello ha negociado nuevos destinos que no teníamos antes, que van a entrar en servicio a lo largo de este año y que son: Milán, Ginebra y Ámsterdam (Easyjet), y esperamos que, cuando empiecen a funcionar, podamos llegar al nivel de 2019 o acercarnos lo más posible”, explica Gustavo García.

Alvedro tiene a favor varias circunstancias para mejorar sus cifras: cuenta actualmente con más aerolíneas operando en el aeropuerto que en 2019 —seis, frente a cinco— y tiene en previsión más destinos internacionales que entonces, incluso ha frenado la sangría de desvíos, gracias a la puesta en marcha de las maniobras de aproximación por la cabecera 03 —la diurna, el 5 de diciembre de 2019 y la nocturna, el 2 de diciembre de 2021—, pero, aún así, el Concello no ha conseguido que sus políticas de promoción de la ciudad consigan igualar las cifras de antes de la pandemia.

“Vueling está dando la espantada en el aeropuerto”, esgrime el colectivo en defensa de Alvedro, Vuela Más Alto, como una de las explicaciones de por qué las cifras no llegan a los niveles de 2019. Y es que, a pesar de que la aerolínea se presentó al concurso para explotar la ruta a París, ayer, anunció que dejará de operar este destino a partir del 22 de marzo. El Consorcio de Turismo aseguró que la decisión había sido “unilateral” y, solicitará a la aerolínea que ofrezca alternativas. En caso de que no lo haga, como solución aporta volver a sacar a concurso esta ruta. Vueling se embolsó 121.000 euros por operar esta ruta de diciembre de 2021 a marzo de 2022 y 332.750 por hacerlo desde marzo del año pasado hasta ahora, que ha renunciado al destino. En el acuerdo, tenía todavía un año más de contrato y posibilidad de prorrogarlo otro más. La ocupación del vuelo no era buena y, según explica García, tampoco cumplía la labor de hub.

“Con los destinos internacionales que hemos tenido hasta ahora, esos hub no funcionaban como tal porque, por ejemplo, el vuelo a París tiene unos horarios muy malos y no se podían hacer conexiones”, comenta García, que defiende que el aeropuerto tiene capacidad para seguir creciendo y que llegará al millón de pasajeros en 2023, aunque Vueling haya mermado su programación.

El año pasado se quedó a las puertas de este hito, con 963.957 usuarios, ya que se vio afectado por el cierre de la actividad durante cuatro fines de semana —y cuatro meses sin balizamiento— por las obras de recrecido de la pista.

Una de las decisiones que más ha perjudicado a Alvedro en su vuelta a la normalidad —es uno de los 19 aeropuertos de España que no llega a las cifras prepandemia y el único gallego que no lo hace— es la dependencia de Vueling. En febrero de 2020, la aerolínea operaba 332 vuelos regulares mensuales y, este mes de febrero, 170, lo que supone 30.600 plazas menos, según lo cálculos aportados por la plataforma Vuela Más Alto, ya que la compañía no opera ya las conexiones con Sevilla, Valencia, Tenerife Norte y Gran Canaria.