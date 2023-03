El Quiosco Down amplía su oferta de bocatas gourmets con la presentación de una versión solidaria de su famoso bocata de calamares, elaborado por cocineros del colectivo Coruña Cociña. El chef Álvaro Victoriano, del grupo Peculiar, es el encargado de realizar esta primera propuesta, elaborada con productos de Galicia, que incluye queso do Cebreiro, rúcula y mahonesa de piparras.“Con esta colaboración, podemos aportar nuestro pequeño grano de arena y darle una vuelta, o plantear diferentes versiones, con varios socios de Coruña Cociña, partiendo siempre de la misma materia prima, que es el calamar”, destaca Javier Freijeiro, presidente de Coruña Cociña y copropietario del restaurante Pracer.

“El Quiosco Down nos ayuda a seguir dando pasos hacia la inclusión total de las personas con síndrome de Down que, como cualquier otro ciudadano, tienen su sitio en la sociedad y pueden prosperar en ella si somos capaces de tejer una red de apoyos eficaces”, destacó el director ejecutivo de Down Coruña, Manuel Rego.