“Vamos a ir poco a poco, lo que queremos es enseñar desde el principio, divertirnos y pasarlo bien”, explicaba ayer Pablo Carreira sobre el arranque de la actividad del coro Coruña Cores, una iniciativa de la asociación Les Coruña que dirige y que tiene por objetivo dar visibilidad a la diversidad. La librería Fiandón, en la calle San Roque, es el lugar donde se llevan a cabo los ensayos todos los miércoles de 20.00 a 22.00 horas, ya que la formación carece por el momento de un local propio.

“No va a ser un coro polifónico al uso, ya que no vamos a abordar repertorio clásico, sino moderno”, señaló Carreira, quien durante los últimos días recibió correos, llamadas y mensajes para preguntar si hay un límite de edad o si se puede participar con los hijos. Al primer ensayo acudieron catorce personas, pero el director se muestra optimista sobre la participación. “Una vez que empecemos a andar va a ir subiendo, sobre todo después de la primera actuación, que aún no está prevista”, señaló, ya que recordó que “mucha gente no se mete en los coros porque le da vergüenza”. Por eso advirtió a los nuevos coralistas: “Al principio choca mucho, pero enseguida te olvidas de que la gente te está mirando y lo disfrutas”.